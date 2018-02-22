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Главные новости Югры
09:02  22 февраля 2018 0

Мэрия Сургута готова устранить причину ссоры с одним из самых влиятельных медиа Югры

Адресники администраций. Сургут, администрация сургута
Администрация Сургута готова пойти на встречу журналистамФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Администрация Сургута пересмотрит «красные линии» застройки в городе, чтобы легализовать существование штаб-квартиры информационного агентства «СИАПРЕСС». Об этом «URA.RU» сообщил советник главы города Александр Омельчук.

Речь о здании «СИАПРЕСС-центр» на бульваре Свободы. Крыльцо офисного строения вышло за пределы красных линий. Оверчук отметил, что в мэрии не намерены инициировать снос здания или хотя бы крыльца.

Владелец «СИАПРЕССа» Тарас Самборский утверждает, что красные линия были приняты уже после ввода здания в эксплуатацию. А речь идет о 40 сантиметрах, причем даже не самого крыльца, а обшивки с утеплением. Журналисты прошли все необходимые процедуры, чтобы внести изменения, согласованные и с думой, и с администрацией еще в 2016 году, но потом документы в мэрии «потерялись».

По словам Самборского, сейчас «СИАПРЕСС» вынужден снова инициировать перенос красных линий. «В мэрии начали вставлять палки в колеса, когда мы решили выкупить землю под зданием. Два месяца мы были в официальной переписке с администрацией, пошло затягивание, после чего выяснилось, что решение думы по красным линиям от 2016 года не исполнено, а через два месяца после этого, как мы недавно выяснили, администрация Сургута вновь внесла изменения по красным линиям — по всему городу, в том числе и по нашему участку. И эти пресловутые 40 сантиметров опять оказались за пределами нашего участка. Подчеркну — если бы были хоть малейшие нарушения при строительстве, мы не смогли бы ввести здание в эксплуатацию. Мы получили разрешение на строительство и все остальные допуски перед стройкой, а не оформляя их задним числом после», — отметил Тарас Самборский.

Как ранее сообщало «URA.RU», между «СИАПРЕСС» и мэрией развернулся конфликт из-за одноэтажного муниципального строения, ранее находившемся в аренде у журналистов. Администрация через суд пытается заставить медиахолдинг снести это здание, а в СМИ говорят о попытке давления на журналистов после серии критических материалов про местную власть. В самой администрации официально заявляют, что «СИАПРЕСС» не исполнило пункты договора, заключенного между чиновниками и СМИ.

Антон Степыгин
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