12:35 22 февраля 2018 3

На памятнике появились имена известных в городе людей Фото: Юрия Семенков

Этой ночью, 22 февраля, в Ноябрьске, на привокзальной площади, изрисовали скульптурную композицию «Полярные медведи». Вандалы написали на медведях белой краской фамилии известных в городе людей — депутата и заместителя главы города. Ранее в честь этого памятника горожане высказывали идею назвать привокзальную площадь.

Одна из фамилий принадлежит главному редактору новостей АО «Арктика медиа» (бывший ИД «Благовест»), курируемое «Газпром нефтью», Оксане Балун. Прошлой осенью журналистка была избрана депутатом на довыборах в городскую думу Ноябрьска. 10 сентября 2017 года по избирательному участку за нее отдали 120 голосов. Этого оказалось достаточно, чтобы стать избранным депутатом городского собрания. «У меня нет комментариев», — заявил «URA.RU» депутат городской думы Ноябрьска Оксана Балун в ответ на просьбу прокомментировать появление ее фамилии на памятнике.

Вандалы разрисовали памятник со всех сторон Фото: группа Ноябрьска в социальной сети ВК

Вторая фамилия, написанная на другом медведе, принадлежит Алексею Ардышеву, заместителю главы города по информационной политике. Бывший советник губернатора ЯНАО стал заместителем Алексея Романова сразу после его утверждения городской думой главой Ноябрьска. Сам Ардышев, комментируя «URA.RU» появление своей фамилии на одном из символов города, был немногословен. «Памятник жалко», — сказал он.

В социальных сетях Ноябрьска, где появились фотографии памятника, комментаторы в основном сошлись во мнении, что это вандализм и варварство — так портить скульптуры. Высказывались мнения, что эту надпись написали молодожены и что они же и должны стереть эти надписи.