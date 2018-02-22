В Кургане прошла церемония открытия мемориальной доски первому прокурору области Ивану Скороходову. На мероприятие приехали бывшие зауральские прокуроры Валерий Мачинский и Владимир Зубрин.
Церемонию открыл нынешний руководитель регионального надзорного ведомства Игорь Ткачев. Он отметил, что Иван Скороходов возглавил прокуратуру в самые тяжелые военные годы. «Приобщаясь к истории, мы передаем традиции новым поколениям», — отметил Ткачев.
Спикер областной думы Дмитрий Фролов поблагодарил работников прокуратуры за то, что они много внимания уделяют воспитанию молодежи. «Эти люди положили свою жизнь на обеспечение законных интересов и свобод граждан и не боялись принимать судьбоносные решения». — отметил он вклад ветеранов в развитие региона.