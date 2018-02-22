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22 февраля 2018
21 февраля 2018
13:11  22 февраля 2018 0

Прокуроры Зауралья собрались ради человека, который следил за областью в самые тяжелые годы. ФОТО

Открытие мемориальной доски первому прокурору Курганской области. Курган, прокуроры, торжественное построение
К мемориальной доске возложили цветыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане прошла церемония открытия мемориальной доски первому прокурору области Ивану Скороходову. На мероприятие приехали бывшие зауральские прокуроры Валерий Мачинский и Владимир Зубрин.

Церемонию открыл нынешний руководитель регионального надзорного ведомства Игорь Ткачев. Он отметил, что Иван Скороходов возглавил прокуратуру в самые тяжелые военные годы. «Приобщаясь к истории, мы передаем традиции новым поколениям», — отметил Ткачев.

Спикер областной думы Дмитрий Фролов поблагодарил работников прокуратуры за то, что они много внимания уделяют воспитанию молодежи. «Эти люди положили свою жизнь на обеспечение законных интересов и свобод граждан и не боялись принимать судьбоносные решения». — отметил он вклад ветеранов в развитие региона.

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Прокурор Курганской области Игорь Ткачев отметил, что важно хранить память о ветеранах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Татьяна Жаткина
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