13:55 22 февраля 2018 26

По словам Исаева, его разочаровала избирательная кампания Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Доверенное лицо кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина Никита Исаев заявил, что отказывается от своего статуса. По его словам, он разочаровался как в самом кандидате, так и в избирательной кампании партии.

«Если честно, меня разочаровала избирательная кампания, которую ведет Коммунистическая партия и их кандидат Грудинин. В этой связи я не считаю необходимым сохранять статус доверенного лица Грудинина», — цитирует ТАСС слова Исаева.

По его словам, ни партия, ни сам кандидат в президенты РФ не представили программы социально-экономического развития страны. «Обошлись двадцатью так называемыми „шагами Грудинина“, считаю эти шаги исключительным популизмом, допускающим огромное количество противоречий, не тянущими на программу социально-экономического развития», — указал Исаев.

Он считает, что Грудинин не только не понимает сложившуюся международную обстановку и не может представить свою позицию, но также и не особо этим интересуется. «С учетом сложнейших геополитических вызовов кандидат в президенты обязан заявить исключительно ясную и четкую позицию по этому вопросу», — подчеркнул Исаев.

Среди причин отказа от статуса он назвал неспособность Грудинина открыто и честно вести диалог с обществом, указав, что кандидат в президенты от КПРФ путается в том, что говорит, в частности, о зарубежной собственности и счетах в заграничных банках. Отмечается, что Никита Исаев официальное заявление о прекращении статуса доверенного лица Грудинина пока никуда не направлял. «Просто не видел в этом какой-то особой необходимости и даже, честно говоря, не изучал регламент по этому поводу, но, наверное, направлю», — заключил он.