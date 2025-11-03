Российским водителям грозят штрафы за продолжительный прогрев авто

Долгий прогрев авто может грозить штрафом Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Жителям России могут выписать административный штраф в размере до трех тысяч рублей за длительную работу двигателя на территории дворов многоквартирных домов. Об этом сообщил Павел Федяев, занимающий должность первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

«В соответствии со статьей 12.28 Кодекса об административных правонарушениях РФ, которая регламентирует нарушение правил движения транспортных средств в жилых зонах, величина штрафа за продолжительный прогрев двигателя на придомовой территории многоквартирного дома может достигать полутора тысяч рублей в регионах страны и трех тысяч рублей в Петербург и столице», — пояснил парламентарий агентству РИА Новости.

Федяев подчеркнул, что с технической точки зрения способ запуска двигателя — традиционный или посредством системы автоматического запуска — не играет роли. Если транспортное средство находится в неподвижном состоянии с работающим мотором дольше установленного временного лимита, это расценивается как нарушение ПДД, влекущее за собой наложение штрафа.

