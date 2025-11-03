Умерла актриса из «Детства Шелдона» Дайан Лэдд

В США на 90-м году жизни скончалась актриса Дайан Лэдд Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Американская актриса Дайан Лэдд и звезда сериала «Детство Шелдона», скончалась на 90-м году жизни. Об этом рассказала ее дочь Лора Дерн.

«Мама в момент смерти находилась в своем доме в Калифорнии. Она была замечательной дочерью, матерью, бабушкой, актрисой и чутким человеком», — поделилась Лора Дерн с Hollywood Reporter.

Артистка получила широкую известность благодаря своему участию в телевизионном проекте «Детство Шелдона». Кроме того, в ее фильмографии значится работа в картине Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живет».

