Умерла актриса из «Детства Шелдона» Дайан Лэдд
В США на 90-м году жизни скончалась актриса Дайан Лэдд
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Американская актриса Дайан Лэдд и звезда сериала «Детство Шелдона», скончалась на 90-м году жизни. Об этом рассказала ее дочь Лора Дерн.
«Мама в момент смерти находилась в своем доме в Калифорнии. Она была замечательной дочерью, матерью, бабушкой, актрисой и чутким человеком», — поделилась Лора Дерн с Hollywood Reporter.
Артистка получила широкую известность благодаря своему участию в телевизионном проекте «Детство Шелдона». Кроме того, в ее фильмографии значится работа в картине Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живет».
Ранее американская актриса Джун Локхарт, прославившаяся ролями в телесериалах «Лэсси» и «Затерянные в космосе», скончалась на 101-м году жизни. Она умерла по естественным причинам в своем доме в калифорнийском городе Санта-Моника.
