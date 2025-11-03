Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

США

Умерла актриса из «Детства Шелдона» Дайан Лэдд

04 ноября 2025 в 03:49
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В США на 90-м году жизни скончалась актриса Дайан Лэдд

В США на 90-м году жизни скончалась актриса Дайан Лэдд

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Американская актриса Дайан Лэдд и звезда сериала «Детство Шелдона», скончалась на 90-м году жизни. Об этом рассказала ее дочь Лора Дерн.

«Мама в момент смерти находилась в своем доме в Калифорнии. Она была замечательной дочерью, матерью, бабушкой, актрисой и чутким человеком», — поделилась Лора Дерн с Hollywood Reporter.

Артистка получила широкую известность благодаря своему участию в телевизионном проекте «Детство Шелдона». Кроме того, в ее фильмографии значится работа в картине Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живет».

Продолжение после рекламы

Ранее американская актриса Джун Локхарт, прославившаяся ролями в телесериалах «Лэсси» и «Затерянные в космосе», скончалась на 101-м году жизни. Она умерла по естественным причинам в своем доме в калифорнийском городе Санта-Моника.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал