RTL: бельгийским военным разрешили сбивать БПЛА над базами, но им нечем
Бельгия нуждается в средствах борьбы с БПЛА
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Бельгии армии разрешили сбивать дроны над военными базами. Однако оказалось, что у военных не хватает необходимых инструментов для борьбы с беспилотниками. Об этом рассказал министр обороны страны Тео Франкен.
«Беспилотники, обнаруженные над военными базами, могут быть сбиты. Но у нас нет всех необходимых инструментов для их уничтожения», — передает телекомпания RTL слова министра.
Ситуация с беспилотниками над военными объектами становится актуальной проблемой для европейских стран. Ранее аналогичные полномочия на уничтожение дронов, угрожающих военным базам, получили британские военные, а европейские СМИ фиксировали случаи появления беспилотников вблизи аэропортов в Дании, Норвегии и Германии.
