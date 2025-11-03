Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Европа

RTL: бельгийским военным разрешили сбивать БПЛА над базами, но им нечем

04 ноября 2025 в 03:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Бельгия нуждается в средствах борьбы с БПЛА

Бельгия нуждается в средствах борьбы с БПЛА

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Бельгии армии разрешили сбивать дроны над военными базами. Однако оказалось, что у военных не хватает необходимых инструментов для борьбы с беспилотниками. Об этом рассказал министр обороны страны Тео Франкен.

«Беспилотники, обнаруженные над военными базами, могут быть сбиты. Но у нас нет всех необходимых инструментов для их уничтожения», — передает телекомпания RTL слова министра.

Ситуация с беспилотниками над военными объектами становится актуальной проблемой для европейских стран. Ранее аналогичные полномочия на уничтожение дронов, угрожающих военным базам, получили британские военные, а европейские СМИ фиксировали случаи появления беспилотников вблизи аэропортов в Дании, Норвегии и Германии.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал