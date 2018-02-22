В Facebook и Instagram в России произошел массовый сбой

Жалобы поступают в основном из Центральной России
Соцсети Instagram и Facebook перестали работать в России — сотни жалоб появились в Сети на других полощадках, в основном с проблемами сталкиваются жители центральных регионов страны.
В Telegram сообщения о том, что соцсети отказываются работать, разместили такие популярные каналы, как Varlamov News, kononenkome, «Караульный», «Усы Пескова» и многие другие. Десктопная версия Instagram не работает совсем, в мобильной грузятся stories, но не обновляется лента. Пользователи уточняют, что сайты загружаются, если воспользоваться VPN.