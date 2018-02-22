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22 февраля 2018
16:01  22 февраля 2018 6

В Facebook и Instagram в России произошел массовый сбой

Клипарт. Социальные сети. Екатеринбург, смартфон, интернет, Facebook, Фейсбук, гаджет, приложение, социальная сеть
Жалобы поступают в основном из Центральной РоссииФото: Анна Майорова © URA.RU

Соцсети Instagram и Facebook перестали работать в России — сотни жалоб появились в Сети на других полощадках, в основном с проблемами сталкиваются жители центральных регионов страны.

В Telegram сообщения о том, что соцсети отказываются работать, разместили такие популярные каналы, как Varlamov News, kononenkome, «Караульный», «Усы Пескова» и многие другие. Десктопная версия Instagram не работает совсем, в мобильной грузятся stories, но не обновляется лента. Пользователи уточняют, что сайты загружаются, если воспользоваться VPN.

Наталия Вершинина
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