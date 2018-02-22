16:21 22 февраля 2018 1

Пермячка появилась на мероприятии в короне Фото: страница natashapoly, Instagram

Топ-модель из Перми Наталья Полевщикова, известная под псевдонимом Наташа Поли, вместе с другими звездами приняла участие в благотворительной ярмарке Натальи Водяновой. Пермячка поразила гостей необычным образом из черной короны со стразами и полупрозрачного блестящего платья.

Ярмарка Fabulous Fund Fair прошла во время лондонской недели моды и должна была привлечь внимание общества к проблемам людей с особенностями развития, сообщает 59.ru. Все собранные средства Водянова направит семьям, которые воспитывают детей с особенностями развития. Также деньги планируется потратить на строительство площадок и игровых парков для ребят всех возрастов и возможностей.

Главным гостем мероприятия стала модель из Австралии с синдромом Дауна Мэдлин Стюарт. Участие в благотворительной ярмарке приняли известные дизайнеры, актеры и модели. Среди них Стелла Маккартни, Изабель Гулар, Лара Стоун и другие.

Напомним, что ранее пермская модель снялась в рекламе известного бренда купальников Solid and striped, приуроченной к запуску новой летней коллекции 2018 года. Съемка прошла на Багамских островах.