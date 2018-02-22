В Кремле прокомментировали слова Серебрякова о наглости и хамстве русских

16:29 22 февраля 2018 4

По словам Пескова, Кремль не относится к позиции актера Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос об отношении Кремля к словам актера Алексея Серебрякова, который назвал национальной идеей России наглость и хамство. Песков довольно коротко обозначил позицию властей.

«Кремль не относится к его (Серебрякова — прим. ред.) позиции», — цитирует пресс-секретаря президента телеканал 360.

Напомним, ранее в интервью видеоблогеру Юрию Дудю Алексей Серебряков высказал свою точку зрения о национальной идее России. Он отметил, что в регионах страны до сих пор сохранились приметы «лихих» 90-х, когда многие вопросы решаются с помощью силы и хамства. Его слова вызвали большой резонанс в обществе. Несмотря на большое количество критики в свой адрес, актер не стал позже отказываться от собственных слов.