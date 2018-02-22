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22 февраля 2018
17:41  22 февраля 2018 0

У уральского вора в законе появилась фан-группа «ВКонтакте». ФОТО

В группе регулярно обновляется контентФото: паблик Вор В Законе Крылов Андрей Алексеевич (Крыл)

У вора в законе Андрея «Крыла» Крылова появился свой фан-паблик «ВКонтакте». В группе зарегистрированы почти шесть тысяч человек.

«Этот паблик создан, чтобы держать память о нем. Ну и для выпуска книг и дисков с музыкой Андрея. Почему в паблике так много человек — спросите у них сами», — рассказал «URA.RU» один из руководителей группы Александр Северов.

Контент группы состоит из различных стихотворений и песен криминального авторитета. Также авторы паблика выкладывают фотографии из жизни «Крыла» и различные мотивирующие цитаты. «Воровская жизнь не сахар и не каждый пройдет ее до конца достойно. Крыла смогли убить, но не смогли сломать. За одну минуту наслаждения, мы платим мукой и слезой. Не верь, не бойся, не проси», — говорится в одном из постов. Кроме того, супруга Крылова публикует различные воспоминания о совместной жизни, а также организует сбор средств на реставрацию памятника вору в законе и создание фильма о нем.

Андрей Крылов родился в 1965 года в деревне Пышма Тюменской области. В 15 лет получил первый срок за кражу. Позже был осужден за умышленное убийство, сидел ИК-15 в Нижневартовске. Был коронован в 1997 году в Сургуте. В 1999 году погиб в перестрелке.

В паблике почти шесть тысяч человек

Данил Бардин
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