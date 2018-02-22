Экс-глава ЛНР Плотницкий сидит в «Крестах» и дает показания

17:54 22 февраля 2018 7

Экс-главу ЛНР могут обвинить в финансовых махинациях Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Бывший глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий находится в Санкт-Петербурге в СИЗО №1, известном как «Кресты», и дает «очень хорошие показания». Об этом заявил помощник первого главы непризнанной республики Валерия Болотова Владлен Заруба.

О судьбе Плотницкого Заруба рассказал в интервью для агентства «ПолитВера», посвященном памяти Валерия Болотова. На вопрос журналиста, попросившего прокомментировать слухи о том, что Плотницкий после отставки в 2017 году поселился на Рублевке, он ответил: «Нет, он не живет на Рублевке — он живет в „Крестах“ и дает очень хорошие показания. Я так понимаю, после показаний Плотницкого под арест взяли в России его куратора-подельника». По словам Зарубы, основанием для ареста бывшего главы ЛНР стали подозрения в его причастности к финансовым махинациям и убийству лидеров ополчения.

Игорь Плотницкий подал в отставку с поста руководителя ЛНР в ноябре 2017 года. Тогда он заявил, что сделал это «по состоянию здоровья». Отставку Плотницкого Народный Совет ЛНР принял единогласно, проголосовали все 38 депутатов, отмечало агентство Nation News. После этого он отправился в Москву через Ростов-на-Дону. По словам очевидцев, с собой он тогда вез минимум багажа: только «маленькую сумку на плече и пиджак в чехле», напоминает сайт «Подмосковье сегодня».