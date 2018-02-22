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Главные новости Ямала
18:28  22 февраля 2018 0

Кобылкин продолжит предвыборный осмотр территории. На очереди самые проблемные города

Губернатору предстоят серьезные разговоры с южными муниципалитетами округаФото: Владимир Андреев
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На следующей неделе губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина ждут в Ноябрьске и Муравленко. 28 февраля в Ноябрьске представители некоммерческих организаций со всего округа презентуют губернатору свои социальные проекты. 2 марта Дмитрия Кобылкина ждут на открытии нового хоккейного стадиона «Авангард» в Муравленко, сообщили агентству в пресс-службе правительства ЯНАО.

Кроме этого, по информации «URA.RU», губернатор проведет встречи с представителями компаний-застройщиков юга Ямала. Речь пойдет о перспективных социальных объектах и возведении жилья. Возможны договоренности о государственно-частном партнерстве в рамках округа.

Как сообщают источники в городской администрации Ноябрьска, ждут от губернатора и совета по новым назначениям в муниципалитете. Напомним, должность первого заместителя главы Ноябрьска Алексея Романова вакантна с января после ухода Александра Боткачика.

Наблюдатели ожидают, что в Муравленко, как и в Ноябрьске, особое внимание при переговорах с руководством города губернатор уделит формированию явки на предстоящих выборах 18 марта. Муравленко на прошлых президентских выборах 2012 года показал самую низкую явку по округу и достаточно высокий процент протестного голосования за оппозиционных кандидатов Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского.

Сергей Мороз
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