18:28 22 февраля 2018 0

Губернатору предстоят серьезные разговоры с южными муниципалитетами округа Фото: Владимир Андреев

На следующей неделе губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина ждут в Ноябрьске и Муравленко. 28 февраля в Ноябрьске представители некоммерческих организаций со всего округа презентуют губернатору свои социальные проекты. 2 марта Дмитрия Кобылкина ждут на открытии нового хоккейного стадиона «Авангард» в Муравленко, сообщили агентству в пресс-службе правительства ЯНАО.

Кроме этого, по информации «URA.RU», губернатор проведет встречи с представителями компаний-застройщиков юга Ямала. Речь пойдет о перспективных социальных объектах и возведении жилья. Возможны договоренности о государственно-частном партнерстве в рамках округа.

Как сообщают источники в городской администрации Ноябрьска, ждут от губернатора и совета по новым назначениям в муниципалитете. Напомним, должность первого заместителя главы Ноябрьска Алексея Романова вакантна с января после ухода Александра Боткачика.

Наблюдатели ожидают, что в Муравленко, как и в Ноябрьске, особое внимание при переговорах с руководством города губернатор уделит формированию явки на предстоящих выборах 18 марта. Муравленко на прошлых президентских выборах 2012 года показал самую низкую явку по округу и достаточно высокий процент протестного голосования за оппозиционных кандидатов Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского.