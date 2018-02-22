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22 февраля 2018
21 февраля 2018
21:52  22 февраля 2018 7

Главный налоговик Зауралья требовал взятку с «гордости» Кургана

Пресс-тур по новостройкам Кургана, баскаль владимир
Застройщика Владимира Баскаля называют «гордостью» городаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Задержанный полицией начальник управления Федеральной налоговой службы по Курганской области Владимир Рыжук требовал взятку с «гордости» Кургана, застройщика Владимира Баскаля. Предприниматель построил в городе целый ряд объектов.

Рыжук был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД и региональной полиции после того, как в автомобиле недалеко от здания УФНС на улице Климова получил от Баскаля 500 тысяч рублей, сообщает «Коммерсант». По версии следствия, это была часть из взятки на общую сумму 3 млн рублей.

На сайте администрации Кургана Баскаль назван «лучшим в строительстве». За последние десять лет он построил и ввел в эксплуатацию 11 многоквартирных жилых домов улучшенной планировки, торгово-пешеходную зону «Арбат» по улице Карла Маркса, торговый центр и другие объекты.

Напомним, на руководителя управления УФНС России по Курганской области Рыжука завели уголовное дело о растрате имущества и получении взятки в особо крупном размере. Главный налоговик региона задержан, он может получить до 15 лет лишения свободы. Он обещал взамен взятки снять арест со счетов компании, имущества и техники, который был наложен за недоимку по пеням и штрафам на 50 млн рублей.

Ольга Кулакова
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