Главный налоговик Зауралья требовал взятку с «гордости» Кургана

Задержанный полицией начальник управления Федеральной налоговой службы по Курганской области Владимир Рыжук требовал взятку с «гордости» Кургана, застройщика Владимира Баскаля. Предприниматель построил в городе целый ряд объектов.
Рыжук был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД и региональной полиции после того, как в автомобиле недалеко от здания УФНС на улице Климова получил от Баскаля 500 тысяч рублей, сообщает «Коммерсант». По версии следствия, это была часть из взятки на общую сумму 3 млн рублей.
На сайте администрации Кургана Баскаль назван «лучшим в строительстве». За последние десять лет он построил и ввел в эксплуатацию 11 многоквартирных жилых домов улучшенной планировки, торгово-пешеходную зону «Арбат» по улице Карла Маркса, торговый центр и другие объекты.
Напомним, на руководителя управления УФНС России по Курганской области Рыжука завели уголовное дело о растрате имущества и получении взятки в особо крупном размере. Главный налоговик региона задержан, он может получить до 15 лет лишения свободы. Он обещал взамен взятки снять арест со счетов компании, имущества и техники, который был наложен за недоимку по пеням и штрафам на 50 млн рублей.