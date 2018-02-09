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09 февраля 2018
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Главные новости Москвы
06:20  09 февраля 2018 0

СМИ: Батрутдинов рассказал о свадьбе с Бузовой

Шоумен собирается сыграть свадьбу с телеведущей в БарселонеФОТО: личная страница Тимура Батрутдинова в Instagram

Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов заявил о свадьбе с телеведущей Ольгой Бузовой. Если до октября они не найдут более подходящих партнеров, в конце месяца пара распишется. Об этом сообщили ряд СМИ со ссылкой на самого артиста.

Согласо сообщениям, Батрутдинов якобы собирается сыграть свадьбу с Бузовой в Барселоне 28 октября. Пока что неизвестно, является ли информация достоверной, так как официальных заявлений звезды шоу-бизнеса не делали.

Напомним, Батрутдинова с Бузовой недавно застукали вместе в кафе, где они держались за руки. Незадолго до этого пара провела совместный отпуск в Таиланде. По их словам, они «случайно» оказались на одном и том же закрытом «приватном» острове.

Александр Черноскутов
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