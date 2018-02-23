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23 февраля 2018
15:06  23 февраля 2018 10

Второго российского спортсмена уличили в допинге на Олимпиаде

Допинг-проба Надежды Сергеевой оказалась положительнойФОТО: rusbob_official, instagram
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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На Олимпиаде в Южной Корее уличили в употреблении допинга представителя сборной «Олимпийские атлеты из России» Надежду Сергееву. Спортсменка участвовала в соревнованиях бобслеисток.

Президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков рассказал изданию «Спорт-экспресс», что в организме Сергеевой обнаружен запрещенный препарат. При этом олимпийский чемпион не смог объяснить ситуацию. Зубков заявил, что 13 февраля проба российской бобслеистки дала отрицательный результат. «А через пять дней непонятно, что происходит», — сказал он. Сергеева выступала на Играх в Пхенчхане в соревнованиях двоек в бобслее в паре с Анастасией Кочержовой. По итогам соревнований им не удалось попасть в десятку.

Александр Зубков на Олимпиаде 2014 года в Сочи завоевал две золотые медали в бобслее, но в итоге был лишен обеих за употребление допинга. В конце 2017 года МОК пожизненно отстранил Зубкова от Олимпиад.

Ранее мельдоний был обнаружен в крови российского керлингиста Александра Крушельницкого. Завоеванную бронзовую медаль у него и его супруги Анастасии Брызгаловой забрали. Награду должны отдать спортсменам из Норвегии, напоминает телеканал 360.

Наталья Михалева
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