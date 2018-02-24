Путин сравнил майора Филипова с защитниками Брестской крепости

01:15 24 февраля 2018 0

Золотую звезду погибшего Героя России из рук президента получила вдова летчика Фото: официальный сайт президента РФ

Президент России Владимир Путин лично вручил золотую звезду Героя России вдове погибшего в Сирии летчика майора Романа Филипова и его родителям. Церемония вручения государственных наград состоялась в пятницу, 23 февраля, в Кремле.

«Он принял неравный бой с террористами, не сдался, не отступил. Мы имеем полное право сравнивать его с героями, защитниками Брестской крепости, защитниками Москвы, Сталинграда, — приводит слова президента России о Романе Филипове „Газета.ру“. — Потому что вне зависимости от исторического контекста, вне зависимости от времени, в котором мы живем, жизнь человека земная всего одна. И если человек готов идти до конца, пожертвовать собой в интересах своего народа, то это и есть высшее проявление мужества и героизма, преданности своей родине».

Владимир Путин также поблагодари всех участников операции в Сирии за проявленные мужество и героизм, передает RT.

Напомним, майор Роман Филипов погиб 3 февраля в сирийской провинции Идлиб. Как писало «URA.RU», в ходе контрольного облета парой штурмовиков Су-25 зоны деэскалации, машина майора Филипова была подбита из ПЗРК. Пилот сумел катапультироваться, но оказался окруженным террористами. Не желая сдаваться, офицер принял бой, а затем, поняв безвыходность ситуации, подорвал себя гранатой. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.