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24 февраля 2018
23 февраля 2018
Главные новости Москвы
01:15  24 февраля 2018 0

Путин сравнил майора Филипова с защитниками Брестской крепости

Золотую звезду погибшего Героя России из рук президента получила вдова летчикаФото: официальный сайт президента РФ
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Президент России Владимир Путин лично вручил золотую звезду Героя России вдове погибшего в Сирии летчика майора Романа Филипова и его родителям. Церемония вручения государственных наград состоялась в пятницу, 23 февраля, в Кремле.

«Он принял неравный бой с террористами, не сдался, не отступил. Мы имеем полное право сравнивать его с героями, защитниками Брестской крепости, защитниками Москвы, Сталинграда, — приводит слова президента России о Романе Филипове „Газета.ру“. — Потому что вне зависимости от исторического контекста, вне зависимости от времени, в котором мы живем, жизнь человека земная всего одна. И если человек готов идти до конца, пожертвовать собой в интересах своего народа, то это и есть высшее проявление мужества и героизма, преданности своей родине».

Владимир Путин также поблагодари всех участников операции в Сирии за проявленные мужество и героизм, передает RT.

Напомним, майор Роман Филипов погиб 3 февраля в сирийской провинции Идлиб. Как писало «URA.RU», в ходе контрольного облета парой штурмовиков Су-25 зоны деэскалации, машина майора Филипова была подбита из ПЗРК. Пилот сумел катапультироваться, но оказался окруженным террористами. Не желая сдаваться, офицер принял бой, а затем, поняв безвыходность ситуации, подорвал себя гранатой. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.

Евгений Александров
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