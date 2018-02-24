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Главные новости Свердловской области
11:30  24 февраля 2018 9

Трое малышей сгорели при пожаре на Урале. «Неблагополучные» родители сбежали от огня. ФОТО

Спаслись родители и пятилетняя девочкаСУ СК РФ по Свердловской области

Три маленьких ребенка погибли в доме, сгоревшем в селе Благовещенское Свердловской области. На место ЧП выехали сотрудники прокуратуры Туринского района, сообщили «URA.RU» в надзорном ведомстве региона.

По предварительной информации, сообщение о пожаре поступило оперативным службам в 8:45 24 февраля. После того, как пожарные справились с огнем, они нашли в развалинах здания тела трехлетнего мальчика, девочки двух лет и их брата, родившегося в январе 2018 года. Родители сумели выбраться из огня вместе с пятилетней дочкой, сейчас им оказывают помощь врачи, пояснила агентству Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Как рассказал «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых, в происшествии отсутствует криминальная составляющая: трагедия произошла по причине неосторожного обращения с огнем.

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СУ СК РФ по Свердловской области

По имеющимся данным, семья считалась неблагополучной: супруги состояли на учете в полиции и социальных службах и регулярно злоупотребляли спиртным. Соседи сообщили, что накануне трагедии глава семьи работал в ночную смену и вернулся домой рано утром.

Владимир Васин
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