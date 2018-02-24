Самолет рейсом Москва — Сургут вернулся во Внуково из-за отказа двигателя

19:18 24 февраля 2018 0

Капитан принял решение об экстренной посадке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет, выполняющий рейс Москва — Сургут, был вынужден вернуться во Внуково из-за отказа левого двигателя. Капитан принял решение об экстренной посадке через четыре минуты после взлета.

«URA.RU» не удалось взять оперативный комментарий у пресс-служб аэропорта Внуково и авиакомпании UTair, которая обслуживала рейс ЮТ-295. Информацией поделились в справочной службе московского аэровокзала.

«Он вылетел в 10:39, приземлился в 10:54 возвратным рейсом. Снова вылетел в Сургут в 13:37, а прилететь должен в 16:40 по мск. Данные пока ожидаются», — сообщили в службе. По данным онлайн-табло сургутского аэропорта, самолет совершил посадку в 18:35. Полет прошел в штатном режиме.