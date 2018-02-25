В Верхней Пышме 25 февраля неизвестная женщина обокрала игроков хоккейной команды «Екатеринбург-2». Она пробралась в раздевалку спортсменов во время их игры с командой «Металлург» и забрала их мобильные телефоны и кошельки, рассказал «URA.RU» начальник отдела по работе с органами власти мэрии Денис Сухоруков. Сумма ущерба составила порядка 200 тысяч рублей.
По его словам, съемки с камер наблюдения свидетельствуют о том, что в раздевалку во время игры заходила только одна женщина. «Она пробыла там около десяти минут, а потом вышла. Очень надеемся, что ее удастся найти, — говорит Сухоруков. — Пока ничего нового сказать не могу, потому что с ребятами даже связаться невозможно, раз их мобильные телефоны украдены».
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области «URA.RU» сообщили, что заявление о пропаже вещей у хоккеистов поступило вечером 25 февраля. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опрашивают очевидцев и работают с видеозаписями. «Личность гражданки устанавливается. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Также будет дана оценка работе службы безопасности предприятия, где произошло ЧП, так как в служебном помещении не должны находиться посторонние», — сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
В случае, если кому-то удалось опознать женщину на фотографиях, в полиции просят сообщить об этом по телефону 02. Также можно позвонить по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД Свердловской области 8(343)358-71-61.