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Главные новости Свердловской области
21:53  25 февраля 2018 4

Женщина обокрала игроков хоккейной команды Екатеринбурга. Стоимость пропажи превышает 200 тысяч. ФОТО

Хоккей. Югра-Нефтехимик. Ханты-Мансийск., клюшки, хоккей
Ограбление произошло во время игры «Екатеринбурга-2» с «Металлургом»Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Верхней Пышме 25 февраля неизвестная женщина обокрала игроков хоккейной команды «Екатеринбург-2». Она пробралась в раздевалку спортсменов во время их игры с командой «Металлург» и забрала их мобильные телефоны и кошельки, рассказал «URA.RU» начальник отдела по работе с органами власти мэрии Денис Сухоруков. Сумма ущерба составила порядка 200 тысяч рублей.

По его словам, съемки с камер наблюдения свидетельствуют о том, что в раздевалку во время игры заходила только одна женщина. «Она пробыла там около десяти минут, а потом вышла. Очень надеемся, что ее удастся найти, — говорит Сухоруков. — Пока ничего нового сказать не могу, потому что с ребятами даже связаться невозможно, раз их мобильные телефоны украдены».

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области «URA.RU» сообщили, что заявление о пропаже вещей у хоккеистов поступило вечером 25 февраля. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опрашивают очевидцев и работают с видеозаписями. «Личность гражданки устанавливается. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Также будет дана оценка работе службы безопасности предприятия, где произошло ЧП, так как в служебном помещении не должны находиться посторонние», — сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В случае, если кому-то удалось опознать женщину на фотографиях, в полиции просят сообщить об этом по телефону 02. Также можно позвонить по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД Свердловской области 8(343)358-71-61.

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Фото: Денис Сухоруков

Виктор Жуков
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