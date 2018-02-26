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26 февраля 2018
25 февраля 2018
06:52  26 февраля 2018 11

Кремль работает над подготовкой новых майских указов Путина. Подробности

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, путин владимир
Послание Владимира Путина Федеральному собранию войдет в основу новых майских указовФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле идет подготовка новых майских указов, аналогичных поручениям, которые Владимир Путин подписал после президентских выборов 2012 года. Об этом журналистам рассказал федеральный чиновник и два знакомых с ситуацией источника.

Сейчас министерства представляют администрации президента свои предложения в рамках подготовки Послания Федеральному собранию, однако позже, по словам собеседников РБК, они могут пополнить перечень майских указов. Эта работа активно ведется уже на протяжении нескольких месяцев.

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Подготовку поручений, как отметил федеральный чиновник, может курировать помощник президента Андрей Белоусов. Помимо него и Владимира Путина в обсуждении инициатив участвуют руководитель АП Антон Вайно, главы Минфина Антон Силуанов, Минэкономразвития — Максим Орешкин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, а также председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Основной акцент в указах может быть сделан на борьбу с бедностью, которая, к слову, будет отражена и в послании президента. Также в перечень, вероятно, войдут инициативы по строительству культурных объектов в регионах, поскольку на совещаниях обсуждается вопрос повышения расходов на человеческий капитал и инфраструктуру. Министерство финансов предлагает реформировать систему социальной поддержки и перейти на адресную соцпомощь.

В 2012 году в рамках аналогичной работы было сформулировано 218 поручений, последние из которых должны быть реализованы к 2020 году.

Сергей Демин
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