06:52 26 февраля 2018 11

Послание Владимира Путина Федеральному собранию войдет в основу новых майских указов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле идет подготовка новых майских указов, аналогичных поручениям, которые Владимир Путин подписал после президентских выборов 2012 года. Об этом журналистам рассказал федеральный чиновник и два знакомых с ситуацией источника.

Сейчас министерства представляют администрации президента свои предложения в рамках подготовки Послания Федеральному собранию, однако позже, по словам собеседников РБК, они могут пополнить перечень майских указов. Эта работа активно ведется уже на протяжении нескольких месяцев.

Подготовку поручений, как отметил федеральный чиновник, может курировать помощник президента Андрей Белоусов. Помимо него и Владимира Путина в обсуждении инициатив участвуют руководитель АП Антон Вайно, главы Минфина Антон Силуанов, Минэкономразвития — Максим Орешкин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, а также председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Основной акцент в указах может быть сделан на борьбу с бедностью, которая, к слову, будет отражена и в послании президента. Также в перечень, вероятно, войдут инициативы по строительству культурных объектов в регионах, поскольку на совещаниях обсуждается вопрос повышения расходов на человеческий капитал и инфраструктуру. Министерство финансов предлагает реформировать систему социальной поддержки и перейти на адресную соцпомощь.

В 2012 году в рамках аналогичной работы было сформулировано 218 поручений, последние из которых должны быть реализованы к 2020 году.