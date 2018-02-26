14:20 26 февраля 2018 8

На макете разметили мини-копию агитационного плаката Путина Фото: сообщество oldLentach в twitter.com

Владимиру Путину в Кремле показали проект военного инновационного технополиса «Эра», который строится в Анапе. На миниатюрной модели города видна уменьшенная копия предвыборного плаката Путина.

В Андреевском зале Кремля Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу осмотрели макет технополиса, где планируется создавать системы искусственного интеллекта военного назначения и обеспечивающие технологии. В макете сообщество Lentach заметило мини-копию предвыборного плаката Путина: «Даже на нем есть маленький предвыборный бигбордик с самим Путиным». На сайте президента об этом ничего не сказано.

По словам начальника военного инновационного технополиса Федора Дедуса, главной целью научных исследований и разработок, планируемых в «Эре», должно стать создание систем искусственного интеллекта военного назначения и обеспечивающих технологий, передает РИА «Новости».

1/2 Увеличенный бигборд с Путиным Фото: страница сообщества oldLentach в Twitter

Напомним, ранее Владимир Путин подписал новую госпрограмму вооружения на 20 триллионов рублей. Ее предполагается реализовать за ближайшие 10 лет.