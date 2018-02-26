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26 февраля 2018
25 февраля 2018
08:54  26 февраля 2018 0

Путин подписал новую госпрограмму вооружения на 20 триллионов рублей

Рабочий визит губернатора Челябинской области в Магнитогорск. Магнитогорск, магнитогорская картинная галерея, технопарк, андроидная техника, робот
В программе вооружения нашлось место для многих новинокФото: Илья Московец © URA.RU

Президент России Владимир Путин утвердил госпрограмму вооружения, которую предполагается реализовать за ближайшие 10 лет. Общая ее стоимость составляет 20 триллионов рублей: 19 — непосредственно на оплату поставок вооружения и 1 триллион — на синхронизацию.

Документ уже подписан президентом, цитирует «Ридус» вице-премьера Дмитрия Рогозина. По его словам, госпрограмма должна была быть принята в 2016 году, однако из-за событий 2014 года, связанных с падением цен на нефть и валютными скачками, финансово-экономический блок правительства не смог выдать точный макроэкономический прогноз. Программа была доработана по сравнению с той, что правительство разрабатывало в 2016 году. Корректировки были внесены с учетом опыта, полученного в Сирии, уточняет «Федеральное агентство новостей».

В частности, по словам Рогозина, в новой программе есть место не только робототехнике и интеллектуальным системам, но также ударным и разведывательным беспилотникам и защите самолетов от огневого поражения, сообщает Nation News.

Игорь Чукреев
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