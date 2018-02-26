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18:33  26 февраля 2018 0

В Зауралье сотрудников дома престарелых уличили в коррупции

Клипарты. Сургут , пенсионерка, старики, геронтологический центр, дом престарелых
Они присваивали себе деньги, которые платили родственники пожилых людейФото: Алексей Андронов © URA.RU

В Курганской области расследуют уголовное дело о хищении средств из Лесниковского дома-интерната для престарелых и инвалидов. В настоящее время установлен один факт присвоения бюджетных денег, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как уточняют в ведомстве, деньги брались с родственников при оформлении договоров на оказание платных услуг при помещении в интернат пожилых людей, однако в кассу предприятия не передавались. В уголовном деле по части 3 статьи 160 УК РФ фигурирует один случай присвоения 36 тысяч рублей. В то же время ведется следствие по материалам, которые подтверждают, что в учреждении имели место и другие подобные факты.

«Ход расследования по уголовному делу находится под контролем прокуратуры Кетовского района. За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — добавили в силовых органах. Побеседовать с сотрудниками интерната корреспонденту «URA.RU» на момент публикации не удалось — в учреждении не отвечают на звонки.

Ранее агентство сообщало, что в Курганской области за взятку в полмиллиона задержан начальник регионального управления УФНС. По данным издания «Коммерсант», он требовал деньги с известного в Зауралье застройщика Владимира Баскаля.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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