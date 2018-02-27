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Главные новости Пермского края
07:34  27 февраля 2018 0

Пожар в пермском общежитии унес жизни шести человек. Среди погибших — дети

Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, дым, пожарный, пожар, задымление
По факту пожара заведено уголовное делоФото: Александр Мамаев © URA.RU

В одном из общежитий города Чусовой Пермского края произошел пожар, в результате которого погибли шесть человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Возгорание в здании на улице 50 лет ВЛКСМ произошло в ночь на 27 февраля, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Пермскому краю. Жертвами стали женщина, двое мужчин и трое несовершеннолетних детей. Еще четверо жильцов дома были госпитализированы. Сейчас расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

На данный момент видимых признаков насильственной смерти следователи и судмедэксперты на телах погибших не обнаружили. Специалисты проводят осмотр места происшествия, чтобы установить причины смерти людей и возникшего пожара. Руководитель регионального следственного управления взял расследование дела под личный контроль.

Дарья Корчак
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