В одном из общежитий города Чусовой Пермского края произошел пожар, в результате которого погибли шесть человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Возгорание в здании на улице 50 лет ВЛКСМ произошло в ночь на 27 февраля, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Пермскому краю. Жертвами стали женщина, двое мужчин и трое несовершеннолетних детей. Еще четверо жильцов дома были госпитализированы. Сейчас расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
На данный момент видимых признаков насильственной смерти следователи и судмедэксперты на телах погибших не обнаружили. Специалисты проводят осмотр места происшествия, чтобы установить причины смерти людей и возникшего пожара. Руководитель регионального следственного управления взял расследование дела под личный контроль.