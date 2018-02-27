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27 февраля 2018
Главные новости Москвы
15:36  27 февраля 2018 10

Якубович объяснил слова о «шизофрении» на «Поле чудес»

Телеведущий имел в виду совсем другоеФОТО: Леонид Якубович, Instagram

Телеведущий Леонид Якубович заявил, что шумиху вокруг его слов о шизофрении в программе «Поле чудес» подняли непрофессиональные журналисты. Сам же Якубович имел в виду совсем другое.

«Для того, чтобы распространять сплетни и слухи, не разобравшись в ситуации, ничего не надо. И журналистом тоже быть не надо. Наверное, не стоит обращать на это внимания. Единственно, жалко, что такие „утки“ перепечатывают солидные издания. В погоне за сенсациями перестали проверять информацию», — заявил Якубович, его слова приводят РИА «Новости».

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Якубович назвал «Поле чудес» бестолковой программой и грубо высказался о ее участниках

Как ранее писало «URA.RU», ведущий капитал-шоу «Поле чудес» назвал эту программу «бестолковой», а участие в ней — «диагнозом и шизофренией». «21 век на дворе. Девять взрослых человек с образованием на глазах у всей России по буквам угадывают слово», — заявил Якубович. Своими соображениями он поделился в студии проекта «Сегодня вечером», посвященного лихим 90-м.

Позже «Первый канал» прокомментировал заявление телеведущего. В пресс-службе отметили, что Якубович никогда не считал программу, лицом которой он является на протяжении многих лет, бестолковой. Заявление ведущего было неправильно интерпретировано, писала «Федеральное агентство новостей». В пресс-службе пояснили, что Якубович всегда старался подбадривать гостей, чтобы люди не переживали, уточнял телеканал 360.

Якубович считается одним из популярнейших ведущих на российском телевидении, передавали Nation News. Передача «Поле чудес» выходит каждую пятницу на протяжении 27 лет.

Наталья Михалева
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