03:58 25 февраля 2018 0

Леонид Якубович считает капитал-шоу бестолковой передачей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович назвал эту программу бестолковой, а участие в ней — диагнозом. Своим негативным отношением к передаче он поделился в студии проекта «Сегодня вечером», который был посвящен лихим 90-м.

Рассказывая остальным гостям о «внутренней кухне» шоу, Якубович предложил посмотреть на концепцию «Поля чудес» с другого стороны: «XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это — диагноз. Это — шизофрения».

Далее ведущий Максим Галкин спросил, как ему удается держать себя в руках, когда участники через 20 секунд забывают задание, на что Леонид Якубович вспомнил «канонический случай».

«Тень гения коснулась этой, в общем, не очень толковой программы. „Мастер и Маргарита“, — говорю я и начинаю читать отрывок. Поворачиваюсь и передо мной три пары совершенно стеклянных глаз. Говорю: „Вы знаете, кто такой Булгаков?“ Они мне — „нет“. Но вы читали „Мастера и Маргариту“? Они снова — „нет“. О чем я мог их спросить? Как звали Маргариту? Больше не о чем. Я редко впадаю в ступор, но тогда растерялся ни на шутку», — рассказал ведущий капитал-шоу.

Леонид Аркадьевич является ведущим программы «Поле чудес» с ноября 1991 года. За свою работу над проектом он дважды был удостоен статуэтки престижной телевизионной премии ТЭФИ — в 1995 и 1999 году.