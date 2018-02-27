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27 февраля 2018
26 февраля 2018
18:20  27 февраля 2018 5

Руководство Югры расскажет с трибуны ООН о проблемах аборигенов ХМАО

США. Клипарт, сша, статуя свободы, соединенные штаты америки, usa
Делегация из ХМАО посетит Нью-Йорк в рамках официального визитаФото: Ксения Сальникова © URA.RU

В ХМАО формируется делегация в Соединенные Штаты Америки, которая примет участие в работе сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Группу из Югры возглавят первый замгубернатора региона Алексей Шипилов и председатель Думы Борис Хохряков. Мероприятие пройдет с 16 по 21 апреля в Нью-Йорке.

Как сообщил «URA.RU» еще один участник делегации, депутат окружного парламента, представляющий интересы коренных малочисленных народов Севера Александр Новьюхов, группа из автономного округа входит в состав федеральной делегации. Ее возглавляет руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Заседание Уральского МКС Единой России. Екатеринбург, хохряков борис, шипилов алексей, балыбердин алексей, балабанова дарья
Югорскую делегацию возглавляют Алексей Шипилов и Борис Хохряков
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На форуме участники обсудят отношения, сложившиеся между аборигенами, нефтегазовыми, а также другими энергетическими компаниям, добывающими сырье на родовых территориях. Югра обладает в этом вопросе обширным опытом — местные нефтяники традиционно конфликтуют за земли с представителями ханты и манси.

Ранее, в марте 2017 года, ООН провела на территории ХМАО выездное заседание экспертного механизма по правам коренных народов. Работа экспертов ООН проходила на фоне акций протестов в Москве против нефтяного освоения «Сургутнефтегазом» священного озера ханты Нумто. Митинги проводили в Москве отдельные группы аборигенов из Югры и Ямала при поддержке российского подразделения «Гринпис».

На предстоящей сессии в Нью-Йорке региональные власти, которые выступают в качестве арбитра при решении подобных споров, намереваются представить свои наработки в этой области. «Планируется, что в делегацию войдут оленеводы Сургутского, Нижневартовского и Березовского районов. Тема — коллективные права коренных народов при взаимодействии с недропользователями. Будут обсуждаться лучшие практики мира. Планируется и наше официальное выступление», — комментирует Вячеслав Новьюхов.

В культурной столице США югорчане проведут пять дней. В эти даты в Нью-Йорке можно посмотреть на новейшие достижения мирового автопрома на Нью-йоркском Международном автосалоне (шоу проходит в выставочном центре Jacob Javits на 11-й авеню), поучаствовать в Пасхальном параде. Также к услугам гостей традиционные бродвейские шоу, многочисленные рестораны, ночные клубы и кабаре.

Эльдар Булатов
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