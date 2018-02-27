Руководство Югры расскажет с трибуны ООН о проблемах аборигенов ХМАО

В ХМАО формируется делегация в Соединенные Штаты Америки, которая примет участие в работе сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Группу из Югры возглавят первый замгубернатора региона Алексей Шипилов и председатель Думы Борис Хохряков. Мероприятие пройдет с 16 по 21 апреля в Нью-Йорке.
Как сообщил «URA.RU» еще один участник делегации, депутат окружного парламента, представляющий интересы коренных малочисленных народов Севера Александр Новьюхов, группа из автономного округа входит в состав федеральной делегации. Ее возглавляет руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.
На форуме участники обсудят отношения, сложившиеся между аборигенами, нефтегазовыми, а также другими энергетическими компаниям, добывающими сырье на родовых территориях. Югра обладает в этом вопросе обширным опытом — местные нефтяники традиционно конфликтуют за земли с представителями ханты и манси.
Ранее, в марте 2017 года, ООН провела на территории ХМАО выездное заседание экспертного механизма по правам коренных народов. Работа экспертов ООН проходила на фоне акций протестов в Москве против нефтяного освоения «Сургутнефтегазом» священного озера ханты Нумто. Митинги проводили в Москве отдельные группы аборигенов из Югры и Ямала при поддержке российского подразделения «Гринпис».
На предстоящей сессии в Нью-Йорке региональные власти, которые выступают в качестве арбитра при решении подобных споров, намереваются представить свои наработки в этой области. «Планируется, что в делегацию войдут оленеводы Сургутского, Нижневартовского и Березовского районов. Тема — коллективные права коренных народов при взаимодействии с недропользователями. Будут обсуждаться лучшие практики мира. Планируется и наше официальное выступление», — комментирует Вячеслав Новьюхов.
В культурной столице США югорчане проведут пять дней. В эти даты в Нью-Йорке можно посмотреть на новейшие достижения мирового автопрома на Нью-йоркском Международном автосалоне (шоу проходит в выставочном центре Jacob Javits на 11-й авеню), поучаствовать в Пасхальном параде. Также к услугам гостей традиционные бродвейские шоу, многочисленные рестораны, ночные клубы и кабаре.