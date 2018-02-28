{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Автобус, ехавший в Челябинскую область, разбился в Башкирии. ФОТО, ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,67
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 февраля 2018
27 февраля 2018
Главные новости Москвы
00:42  28 февраля 2018 8

Настя Рыбка анонсировала разоблачение связей российских депутатов со штабом Трампа. «Я знаю очень много!»

Из 10 задержанных полицией Таиланда шестерых выпустили под залог и отправили в центр для мигрантовФото: Настя Рыбка, Instagram

Очередной скандал анонсировала Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка. Эскортница пообещала американским журналистам рассказать о связях экс-главы предвыборного штаба президента США Пола Манафорта с российскими депутатами.

«Нас пытаются закрыть и очень надолго, — заявила Рыбка в видеообращении, опубликованном в сети Instagram. — Я готова вам рассказать все те недостающие пазлы, которых вам не хватало — подтвердить их аудио и видео — касаемо связи наших уважаемых депутатов с Манафортом, Трампом и всей этой шумихой вокруг выборов в США. Я знаю очень много!»

По словам Насти, именно то, что она владеет некой информацией, стало причиной ее ареста властями Таиланда. При этом девушка уверена, что имеют место серьезные процессуальные нарушения, в частности, непонятна причина отказа в освобождении под залог.

Напомним, об аресте Насти Рыбки, секс-тренера Алекса Лесли и еще восьмерых человек в Таиланде стало известно в понедельник, 26 февраля. Одному из задержанных инкриминировали нарушение правил пребывания, троим — незаконный въезд в Таиланд, семерым — нелегальная трудовая деятельность. Как писало «URA.RU», в тайской тюрьме Рыбка начала жаловаться на ухудшение самочувствия. Ее и еще пятерых задержанных освободили из тюрьмы под залог, но свободы не предоставили, а направили в центр для нелегальных мигрантов.

Настя Рыбка стала известна после того, как разместила в Сети несколько постов о личной жизни миллиардера Олега Дерипаски. Бизнесмен предъявил ей иск о нарушении права неприкосновенности частной жизни. Кроме того, по решению суда «разоблачения» Рыбки были блокированы на российских ресурсах.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров