00:42 28 февраля 2018 8

Из 10 задержанных полицией Таиланда шестерых выпустили под залог и отправили в центр для мигрантов Фото: Настя Рыбка, Instagram

Очередной скандал анонсировала Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка. Эскортница пообещала американским журналистам рассказать о связях экс-главы предвыборного штаба президента США Пола Манафорта с российскими депутатами.

«Нас пытаются закрыть и очень надолго, — заявила Рыбка в видеообращении, опубликованном в сети Instagram. — Я готова вам рассказать все те недостающие пазлы, которых вам не хватало — подтвердить их аудио и видео — касаемо связи наших уважаемых депутатов с Манафортом, Трампом и всей этой шумихой вокруг выборов в США. Я знаю очень много!»

По словам Насти, именно то, что она владеет некой информацией, стало причиной ее ареста властями Таиланда. При этом девушка уверена, что имеют место серьезные процессуальные нарушения, в частности, непонятна причина отказа в освобождении под залог.

Напомним, об аресте Насти Рыбки, секс-тренера Алекса Лесли и еще восьмерых человек в Таиланде стало известно в понедельник, 26 февраля. Одному из задержанных инкриминировали нарушение правил пребывания, троим — незаконный въезд в Таиланд, семерым — нелегальная трудовая деятельность. Как писало «URA.RU», в тайской тюрьме Рыбка начала жаловаться на ухудшение самочувствия. Ее и еще пятерых задержанных освободили из тюрьмы под залог, но свободы не предоставили, а направили в центр для нелегальных мигрантов.

Настя Рыбка стала известна после того, как разместила в Сети несколько постов о личной жизни миллиардера Олега Дерипаски. Бизнесмен предъявил ей иск о нарушении права неприкосновенности частной жизни. Кроме того, по решению суда «разоблачения» Рыбки были блокированы на российских ресурсах.