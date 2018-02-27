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27 февраля 2018
Главные новости Москвы
20:52  27 февраля 2018 0

Настя Рыбка пожаловалась на тюрьму в Таиланде. «Двое суток на холодном полу»

Настя Рыбка заболела в тюрьмеФОТО: nastya_rybka

Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, рассказала об ужасных условиях тюремного содержания. По словам девушки, ее держат на холодном бетонном полу, несмотря на болезнь.

«Настя Рыбка заболела в тюрьме. Двое суток на холодном полу. Нет кроватей. Еда только то что принесут. Врача к Насте не вызвали. Она отморозила почки похоже. Состояние очень плохое», — говорится на странице Рыбки в Instagram. Впрочем, жалобы Насти не растрогали пользователей Сети. «Вот и утонула рыбка», «Идиотка», «Ломка кокаиновая у нее», «А что она ожидала?», «пусть позвонит Дерепаске он поможет», — пишут комментаторы.

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Ранее Олег Дерипаска подал в суд на девушку, заявив, что она опубликовала фотографии о его частной жизни без разрешения. Речь, вероятно, идет о снимках с яхты, на которой пара каталась вместе. Эти кадры блогер Алексей Навальный планировал включить в расследование якобы совместного отдыха бизнесмена Олега Дерипаски и главы аппарата правительства РФ Сергея Приходько.

26 февраля в Таиланде полиция задержала Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова (Алекс Лесли) в числе десяти «секс-инструкторов» из России. Инцидент произошел в Паттайе.

Настя Рыбка рассказала о своих детях от трех разных мужчин: о мальчике и двух девочках, которые живут вместе с их отцами. По ее словам, за воспитание детей она возьмется, когда им исполнится 14 лет. Пока она не хочет иметь с малышами ничего общего.

Наталья Михалева
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