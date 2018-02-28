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28 февраля 2018
27 февраля 2018
Главные новости Москвы
08:58  28 февраля 2018 0

Барбра Стрейзанд дважды клонировала любимую собаку. ФОТО

Певица рассказала, что клонировала свою собаку, умершую в прошлом годуФото: wikipedia.org

Популярная американская певица Барбра Стрейзанд рассказала, что клонировала свою собаку породы котон-де-тулеар, которая скончалась в прошлом году. Сейчас у певицы живут три питомца, двое из которых — клоны умершего животного.

Для клонирования использовались клетки, взятые из пасти и желудка собаки по кличке Саманта, пишет «Ридус» со ссылкой на интервью Стрейзанд американскому журналу Variety. По словам певицы, у собак-клонов разный характер, и лишь когда они повзрослеют, она сможет понять, «унаследовали» ли они нрав Саманты. При этом внешне их не так просто различить. Чтобы облегчить эту задачу, Стрейзанд одевает питомцев в разные костюмы — фиолетового и красного цвета, отмечает портал Newinform.com. Клички у собак соответствующие — Мисс Скарлетт (алая) и Мисс Вайолет (фиалковая). Третья собака Барбры Стрейзанд при этом является родственницей умершей Саманты.

Напомним, что ранее российский композитор и исполнитель эстрадных песен Вячеслав Добрынин заявил, что уходит на заслуженный отдых. По его словам, осталось очень мало артистов, с кем ему хотелось бы работать: Барбра Стрейзанд далеко, Уитни Хьюстон умерла, а Пугачева занята семьей.

Дарья Корчак
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