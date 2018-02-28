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28 февраля 2018
27 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
14:06  28 февраля 2018 0

На Южном Урале объявили двухдневный траур по жертвам аварии на трассе М-5

Виды города Усть-Катав, стела усть-катав
Власти определяют размер материальной помощи родственникам погибшихФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Челябинцы погибли в ДТП на башкирской трассе
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Глава Усть-Катавского городского округа Сергей Семков объявил двухдневный траур по жертвам аварии на башкирском участке трассы М5. Об этом он сообщил на совещании в среду, 28 февраля.

«Сейчас прошло совещание, МЧС с психологами прибыли из Челябинска. Оказывают помощь, обзваниваем родственников. Мной принято решение объявить двухдневный траур по погибшим», — приводит «Первый областной» слова Семкова. Глава округа принес соболезнования родственникам и близким погибших в «страшной трагедии» и сказал, что сейчас определяется размер материальной помощи из местного бюджета.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика погибло девять человек. Люди ехали в Усть-Катав из Уфы. На полном ходу минивэн врезался в прицеп большегруза MAN, который занесло на дороге.

Семен Гринберг
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