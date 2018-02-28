На Южном Урале объявили двухдневный траур по жертвам аварии на трассе М-5

Глава Усть-Катавского городского округа Сергей Семков объявил двухдневный траур по жертвам аварии на башкирском участке трассы М5. Об этом он сообщил на совещании в среду, 28 февраля.
«Сейчас прошло совещание, МЧС с психологами прибыли из Челябинска. Оказывают помощь, обзваниваем родственников. Мной принято решение объявить двухдневный траур по погибшим», — приводит «Первый областной» слова Семкова. Глава округа принес соболезнования родственникам и близким погибших в «страшной трагедии» и сказал, что сейчас определяется размер материальной помощи из местного бюджета.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика погибло девять человек. Люди ехали в Усть-Катав из Уфы. На полном ходу минивэн врезался в прицеп большегруза MAN, который занесло на дороге.