15:33 28 февраля 2018 8

Математика поможет вычислить фальсификации на выборах, считает Шпилькин Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Накануне президентских выборов науку вновь хотят поставить на службу политике, об этом заявил руководитель рабочей группы Общественной палаты по мониторингу и реализации избирательных прав граждан Александр Точенов. Круглый стол, посвященный методу физика Сергея Шпилькина, прошел 28 февраля в стенах Общественной палаты.

Физик и лауреат премии «ПолитПросвет» Сергей Шпилькин стал известен после выборов 2011 года, когда он заявил, что фальсификации на выборах можно доказать математически, изучив данные ЦИК. Он утверждает, что участки, на которых фиксировалась аномальная явка (по сравнению с соседними участками), совпадали с высокими результатами за партию власти. Для доказательства своей теории он использовал распределение Гаусса, которое используется в естественных науках для изучения отклонений в технических измерениях. Позже он использовал свой метод применительно и к другим российским выборам.

В общественной палате теорию Шпилькина обсудили математики, социологи, общественники и электоральные юристы. Так, член общественной палаты Рязанской области Ольга Воронова уверяет, что видела собственными глазами, как явка и итоги голосования разнились даже в двух соседних поселках. «Я знаю случай, когда в одном месте был хороший районный голова, которого все любили, и там была высокая явка, а в соседнем селе, где отношения с властью были плохие, явка была близка к нулю», — заметила Воронова.

1/3 Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Распределение Гаусса не работает даже на итогах выборов в западных странах, заметил доцент факультета политологии МГУ Сергей Володенков. «Даже на президентских выборах в США в 2000 году, где бюллетени пересчитывали несколько раз, по Гауссу выходит, что Гор украл голоса у Буша», — заметил политолог. Аналогичные примеры он привел в Польше и в Германии.

Точенов считает, что данные ЦИК можно анализировать разными методами, но в случае с Шпилькиным был выбран именно тот, который нужен для того, чтобы «найти» фальсификации. «В советские времена говорили, что математика самая беспартийная наука. Сейчас я начинаю в этом сомневаться», — заметил общественник.

По заявлению организаторов дискуссии, сам Шпилькин отказался от участия в круглом столе.