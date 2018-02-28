19:01 28 февраля 2018 0

Вместо попыток «потушить» митинги чиновникам предлагают откровенно поговорить с жителями Фото: Стефан Савелли © URA.RU

В Прикамье на фоне «медицинских» конфликтов и протестов и накануне послания президента появилось общественное движение, которое займется развитием социальной сферы. Сами общественники пояснили «URA.RU», что готовы помочь министерству здравоохранения Пермского края, если чиновники согласятся на открытый диалог.

В среду, 28 февраля, в Перми было объявлено о создании нового межрегионального общественного движения «Здоровье нации». Возглавил его Дмитрий Омутных, который сегодня руководит рабочей группой «Социальная справедливость» регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Дмитрий Омутных убежден, что власти нужно вывести на открытый диалог с возмущенными жителями Фото со страницы Дмитрия Омутных в Facebook

Омутных пояснил, что движение начало работу именно в Прикамье и именно сейчас из-за острых конфликтов в отрасли здравоохранения. Уже возникают стихийные протесты (в Перми, в селе Уинское), ситуация дестабилизируется, поэтому необходимо вмешательство общественности.

«Здоровье нации» заявило о намерении выстроить коммуникации между органами власти, экспертами, профессиональным сообществом и жителями. Движение собирается решать проблемы не только в медицине, но также в образовании и спорте.

«Были анонсированы реформы системы здравоохранения. Но в действительности происходит некий обратный процесс реорганизации. Несколько лет назад разделяли медицинские учреждения — теперь объединяют. Строили больницы — теперь закрывают. Все это делают одни и те же люди, которые уходят от ответственности. При этом только на решение организационных вопросов уже потрачены сотни миллионов бюджетных денег», — отметил Омутных. Он подробно рассказал о проблемах отрасли, выразил готовность помочь минздраву, возмущенным жителям и медикам выстроить диалог.

В минздраве настаивают, что Дмитрий Матвеев и так активно взаимодействует с общественностью Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Общественники позиционируют свое движение как межрегиональное, поэтому решили выступить накануне послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию (оно состоится 1 марта). «Мы рассчитываем, что президент обозначит как раз тему развития социальной сферы — здравоохранения, образования, спорта. Сегодня эти отрасли требуют значительного внимания на федеральном уровне», — отметил Омутных.

В пресс-службе минздрава Прикамья сообщили, что руководство ведомства всегда готово к диалогу с общественностью. А министр Дмитрий Матвеев регулярно выезжает на территории, где встречается и с жителями, и с представителями медицинского сообщества.