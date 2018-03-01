В Москве поздравления принимает уральский губернатор

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин в четверг, 1 марта, принимает поздравления с днем рождения. В этот день он отправился в Москву, чтобы прослушать послание президента Владимира Путина, однако добрые пожелания настигли его и в командировке.
«Уверен, что, благодаря Вашим знаниям, опыту руководителя, ответственности, человеческим и деловым качествам Курганская область будет стабильно развиваться, добиваться успехов в решении поставленных президентом Российской Федерации задач», — отметил полпред Игорь Холманских. Уральский энергетик Алексей Бобров вспомнил совместную работу в Курганской области. «С огромным уважением отношусь к пройденному пути и проделанной работе. Вызывают восхищение и гордость то, что вам предстоит сделать в дальнейшем. Почту за честь быть членом Вашей команды и внести свой скромный вклад в дело развития и процветания Курганской области», — сказал он.
Самые добрые слова и пожелания через «URA.RU» передали сенаторы, депутаты Госдумы и другие известные в Зауралье персоны. Чтобы пожелания не забылись, наше агентство изготовило специальный календарь, который объединил лучшие фото и самые добрые слова в адрес Алексея Кокорина.
«URA.RU» присоединяется ко всем добрым словам и желает Алексею Геннадьевичу щедрых инвесторов, новых растущих предприятий на территории всей области и самой урожайной погоды. «Пусть подчиненные радуют свежими идеями и рвением в их воплощении. Пусть казна региона всегда будет полна, а жители области гордятся своим родным Зауральем! Здоровья, успехов и благополучия!».