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01 марта 2018
28 февраля 2018
Главные новости Курганской области
15:44  01 марта 2018 4

В Зауралье нашли уловку, чтоб купить дорогую мебель в кабинет экс-«министра» образования

Совещание у Губернатора Курган, бобкова наталья
Наталья Бобкова обновила мебель в кабинете на 160 тысяч рублей с нарушением процедуры закупокФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший директор департамента образования и науки Курганской области Наталья Бобкова закупила в свой служебный кабинет дорогостоящую мебель с нарушением процедуры закупки. Суд признал сделку недействительной и постановил вернуть деньги в бюджет, сообщили «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры.

Два стола, стулья, кресла и тумбочки были приобретены департаментом в декабре 2016 года на общую сумму более 160 тысяч рублей. Подчиненные Бобковой раздробили закупку на два договора, чтобы цена каждого не превышала 100 тысяч рублей. Это позволило купить мебель у одного местного поставщика без конкурсных процедур.

Выявив нарушение закупки, прокуратура обратилась в арбитражный суд с иском о признании сделок недействительными. «В настоящее время приобретенная мебель передана поставщику, а деньги возвращены в бюджет области», — уточнили в надзорном ведомстве.

Наталья Бобкова была освобождена от занимаемой должности директора департамента образования и науки 17 января 2018 года. Она написала заявление об увольнении после скандала с учителями, которые пожаловались на невыплату стимулирующей части зарплаты и записали два видеообращения Владимиру Путину.

Анна Бояркина
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