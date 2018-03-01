В Зауралье нашли уловку, чтоб купить дорогую мебель в кабинет экс-«министра» образования

Бывший директор департамента образования и науки Курганской области Наталья Бобкова закупила в свой служебный кабинет дорогостоящую мебель с нарушением процедуры закупки. Суд признал сделку недействительной и постановил вернуть деньги в бюджет, сообщили «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры.
Два стола, стулья, кресла и тумбочки были приобретены департаментом в декабре 2016 года на общую сумму более 160 тысяч рублей. Подчиненные Бобковой раздробили закупку на два договора, чтобы цена каждого не превышала 100 тысяч рублей. Это позволило купить мебель у одного местного поставщика без конкурсных процедур.
Выявив нарушение закупки, прокуратура обратилась в арбитражный суд с иском о признании сделок недействительными. «В настоящее время приобретенная мебель передана поставщику, а деньги возвращены в бюджет области», — уточнили в надзорном ведомстве.
Наталья Бобкова была освобождена от занимаемой должности директора департамента образования и науки 17 января 2018 года. Она написала заявление об увольнении после скандала с учителями, которые пожаловались на невыплату стимулирующей части зарплаты и записали два видеообращения Владимиру Путину.