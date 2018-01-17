Как в Зауралье увольняли «министра» образования. Вышло не как хотели

17:08 17 января 2018 0

Любовь Бобкова была готова к своей отставке и спокойно зачистила руководство своего департамента Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Последние сутки курганские власти проводят операцию по мягкому пресечению протеста учителей. Региональное руководство встало на сторону бунтующих учителей из Звериноголовского района. Только что стало известно об увольнении директора местной школы Татьяны Агимбаевой, которая препятствовала протестам. До этого сегодня официально сообщили об отставках в руководстве областного департамента образования и в районных структурах. Сейчас в регионе гадают, сможет ли это полностью погасить бунт или только подольет масла в огонь. «URA.RU» знает и о причинах отставок, и об их последствиях.

Увольнение директора департамента образования и науки Курганской области Натальи Бобковой стало логичным выводом из скандала с бунтующими учителями. Как сообщают источники «URA.RU» как в правительстве, так и в школах, чиновница не прошла проверку конфликтом. Звериноголовские учителя заявили о своих претензиях в конце ноября. Они рассказали, что почти два года на получают стимулирующие выплаты, которые, по их подсчетам, составляют до 30% всего дохода. Несмотря на вмешательство в декабре 2017 года губернатора Алексея Кокорина и выезд в школу нескольких правительственных комиссий, протесты и анонсы забастовок не прекращались. После новогодних праздников учителя записали второе видеообращение к Путину, где пообещали приостановить работу с 22 января. Бобкова же, по свидетельствам очевидцев, отстранилась от роли медиатора конфликта, стараясь избежать общения с учителями и СМИ.

Алексею Кокорину предстоит выбрать руководителя департамента, который покончит с протестами учителей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Губернатор, когда давал поручение разобраться в ситуации, исходил из того, что доверяет своим подчиненным, однако проблема не была решена. Я считаю, вполне логично, что приняты жесткие кадровые решения», — прокомментировал историю со Звериноголовскими учителями депутат областной думы, промышленник Сергей Муратов.

По информации источников «URA.RU», планировалось, что об отставке Натальи Бобковой заявит губернатор Алексей Кокорин, продемонстрировав готовность слышать мнение общественности. Увольнение готовили на среду, 17 января, после того, как губернатор выслушает отчет вице-губернатора Александра Карпова о ситуации с протестующими. Однако информация утекла раньше. Во время встречи с активистами из Зверинки во вторник, 16 января, Карпов напрямую заявил о предстоящем увольнении Бобковой. И учителя успели поделиться c «URA.RU» радостной новостью.

Неудивительно, что в среду, 17 января, Наталья Бобкова была уже готова написать заявление об увольнении, и вся процедура прошла спокойно. Перед своим уходом Бобкова уволила свою заместительницу по финансам — начальника управления финансового обеспечения Елену Никитину. Накануне были уволены начальник районного управления образования Елена Визгина и начальник финансового управления Ольга Костылева. «Это не было аппаратной агонией Бобковой, она получила указание зачистить свой департамент и его выполнила», — сообщает источник «URA.RU» в региональном правительстве.

Зауральские учителя не планируют отказываться от протестов — они понимают, что реально смогут повлиять на ситуацию лишь до 18 марта Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Новость о кадровой чистке была воспринята в учительском сообществе положительно. Активист забастовочного комитета Владимир Кочеулов заявил «URA.RU», что доволен результатами последних переговоров с Александром Карповым и последующей встречей с представителями прокуратуры. Он рассказал, что были найдены факты нецелевого расходования средств, выделенных району, проверку силовики продолжат. Сами забастовщики готовы отозвать свои уведомления о приостановлении работы и отказаться от идеи забастовки.

Однако не стоит надеяться, что на этом проблема рассосется полностью.Так, сельские учителя-пенсионеры не планируют отказываться от подачи новых исков к правительству региона. На минувшей неделе областной суд отказал педагогам в иске о признании недействительным регионального закона о замене стопроцентной оплаты льгот фиксированной выплатой. Пенсионеры уверены, что правительство не имело право принимать такое решение в отношении тех, кто уже отработал свое с надеждой на помощь в старости. «Наши требования не зависят от того, кто возглавляет департамент. В любом случае мы считаем, что наши права нарушены и будем бороться», — отметила пенсионерка из пригорода Кургана Татьяна Уланова. Она добавила, что учителя готовятся выйти на пикеты в Кургане.

Ожидается, что губернатор не будет тянуть с назначением на освободившийся пост и озвучит имя нового руководителя в ближайшие дни. Среди возможных кандидатур называют бывшего заместителя директора департамента образования и науки, который перешел на работу в областное спортуправление Эдуарда Абрамова. Также в числе претендентов называют депутата курганской областной городской думы, директора гимназии №47 Ольгу Баланчук. Озвучивается и неожиданный вариант — кандидатура экс-руководителя областного департамента образования и науки Бориса Кугана, который возглавлял ведомство с 1995 по 2010 год.