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01 марта 2018
28 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
15:38  01 марта 2018 0

Два уральских депутата отстояли в суде свои мандаты. К прокурору возникло слишком много вопросов

Клипарт, разное. Екатеринбург, дворец правосудия, свердловский областной суд
Облсуд не поддержал требования прокуратурыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский облсуд 1 марта отменил решение первой инстанции о досрочном прекращении полномочий двух депутатов Среднеуральской городской думы. Речь идет о Наталье Коробицыной и Арсене Абаджяне.

Как ранее сообщало «URA.RU», представители надзорного органа установили, что они указали недостоверные сведения в декларациях о доходах и имуществе. В декларации Натальи Коробицыной за 2015 год значился гаражный бокс, который куда-то исчез из справки за 2016 год. Аналогичные претензии и к Арсену Абаджяну, у которого из декларации пропали трехкомнатная и двухкомнатная квартиры. 6 декабря 2017 года суд первой инстанции поддержал требования прокуратуры о лишении их мандатов.

По словам Арсена Абаджяна, в ходе рассмотрения апелляционной жалобы в облсуде представитель прокуратуры не смог доказать коррупционную составляющую в действиях ответчиков. Депутат отметил, что сотрудники надзорного органа допустили ряд процессуальных нарушений. В частности, они не выяснили, на какие средства приобреталось и действительно ли утаивалось спорное имущество.

«Сегодня было установлено, что прокуратура необходимую проверку перед внесением представления в гордуму не проводила. Суд первой инстанции также не проверял обоснованность заявлений прокуратуры. И жалко, что председатель нашей думы в первой инстанции согласился с требованиями надзорного органа, не посоветовавшись со всеми депутатами». — добавила Коробицына.

Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова заявила «URA.RU», что надзорный орган намерен получить мотивировочное решение облсуда и после ознакомления с ним решить, имеются ли основания для кассационного обжалования либо нет.

Константин Джултаев
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