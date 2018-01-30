17:37 30 января 2018 0

В думе Среднеуральска могут освободиться три мандата Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пока депутаты Среднеуральска пытаются отстоять мандаты двух своих коллег Натальи Коробицыной и Арсена Абаджяна в суде, свердловская областная прокуратура начала проверку по факту недостоверных деклараций еще одного народного избранника Владимира Черноусова. Правда, вставать на его защиту, как говорят источники «URA.RU» в гордуме, никто не будет.

Летом 2017 года городская прокуратура установила, что трое депутатов среднеуральской думы указали недостоверные сведения в декларациях о доходах и расходах. Надзорное ведомство потребовало лишить их полномочий. Но спустя некоторое время прошение в отношении Владимира Черноусова было отозвано. В решении прокуратуры (имеется в распоряжении «URA.RU») сообщается: «В связи с дополнительным анализом собранных документов уведомляю, что представление внесено преждевременно. В этой связи акт прокурорского реагирования прошу считать отозванным».

По словам источников «URA.RU» в гордуме Среднеуральска, Черноусов считается сторонником главы города Владислава Козлова. А депутаты Коробицына и Абаджян, напротив, находятся с мэром в затяжном конфликте. В конце прошлого года они проиграли суд среднеуральской прокуратуре, которая настаивала на лишении их мандатов. Однако депутаты гордумы 10 января подали коллективную апелляцию. Дата ее рассмотрения пока не назначена.

К делу подключился свердловский депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Он обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой выяснить, почему Владимир Черноусов избежал судебного разбирательства за аналогичное нарушение. По словам парламентария, ему пришел ответ за подписью первого заместителя Генпрокурора РФ Александра Буксмана, где говорится, что в результате дополнительного изучения материалов установлено, что представление в отношении Черноусова было отозвано необоснованно.

В конце прошлого года надзорное ведомство отправило информацию о нарушениях свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. Как сообщил «URA.RU» один из депутатов среднеуральской гордумы, сейчас областная прокуратура начала повторную проверку. «Если будет решение лишить Черноусова полномочий, дума на заседании этот вопрос поддержит», — пояснил собеседник. Связаться с Владимиром Черноусовым нашему агентству не удалось, он оказался недоступен.