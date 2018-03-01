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01 марта 2018
16:21  01 марта 2018 1

Уральцы из училища пилота, разбившегося в Ан-148, доказывают, что могут летать

Семченко мечтал стать летчиком, но стал жертвой борьбы государства с частникамиФото: Павел Семченко, facebook

10 выпускников частного Челябинского летного училища гражданской авиации второго марта в городском суде Москвы попытаются опротестовать решение Бабушкинского суда. Пилоты выступили против решения Росавиации об отзыве дипломов.

По словам екатеринбургского выпускника училища Павла Семченко, в его активе 1060 часов теории, против 1032 часов в государственном летном училище, и 150 часов налета, так же как и в государственном летном учебном заведении. Росавиация выдвинула претензию к записи в дипломах.

«Сначала возникла претензия к записи, так как она, по их мнению, не отражает, по какой программе готовился пилот. После того, как была сделана новая запись, выдвинули претензией то, что диплом новый, а у учебного центра на этот момент уже нет сертификации. А то, что во вкладыше сказано, что, когда я учился, тогда сертификат был, игнорируется», — рассказал «URA.RU» выпускник «ЧелАвиа» Павел Семченко.

В качестве примера он приводит недавнее судебное решение, принятое в Иркутске. 11 января 2018 года в Октябрьском суде Иркутска судья в аналогичной ситуации принял решение в пользу летчика, мотивировав это тем, что в дипломе может быть записана любая формулировка, она в любом случае эквивалентна программе 2011 года, по которой готовят пилотов.

Росавиация объявила войну частным учебным заведениям, готовящим пилотов. Уже отозваны порядка 500 дипломов летчиков коммерческой авиации с разным стажем и опытом. Среди летчиков, потерявших лицензию, есть вторые пилоты, а есть и КВС из крупных авиакомпаний. Чтобы не привлекать к этой проблеме лишний раз внимание, в Росавиации решили отказаться от массового отзыва дипломов. Теперь летчиков будут лишать лицензии по мере того, как они сами будут обращаться в Росавиацию за продлением документа.

По мнению Росавиации, диплом «очень новый»
Фото: Павел Семченко, facebook

Недавно «ЧелАвиа» вспоминали на федеральном уровне в связи с тем, что в училище, как выяснилось, проходил летную практику второй пилот разбившегося в Подмосковье 11 февраля Ан-148 Сергей Гамбарян. Об этом также рассказывал Павел Семченко, опровергая версию СМИ о том, что у Гамбаряна не было профильного высшего образования. Семченко подчеркивал, что Гамбарян имел два высших образования по профилю, а после занимался в южноуральском училище.

Александр Лукманов
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