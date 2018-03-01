В Югре на досрочных выборах президентах России проголосовало почти полторы тысячи человек. Об этом «URA.RU» рассказал председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев.
По словам Корнеева, самый большой поток досрочно голосующих в избирательной комиссии ожидают ориентировочно 15 марта — в это время на месторождения заедут новые вахты, и нефтяники воспользуются правом заранее отдать голос в поддержку того или иного кандидата в президенты. Пока что в основном сотрудники ТИКов посещают стойбища аборигенов. Часто до избирателей приходится добираться на «Буранах» или вертолетах.
«Возле каждой избушки нет посадочных площадок. Вертолет опускается как можно ниже, члены комиссии выпрыгивают и ползут по снегу», — рассказал председатель теризбиркома Сургутского района Андрей Чижов. В четверг, 1 марта, в Сургутском районе избирательная комиссия посетила охотхозяйство «Еловое» — там проголосовало несколько семей ханты. В ТИКе отмечают, что большинство аборигенов, несмотря на жизнь в тайге, в курсе последних событий и всегда старается проголосовать.
Досрочное голосование стартовало 25 февраля. Как ранее сообщало «URA.RU», Югра является одним из лидеров в России по количеству участников таких выборов из-за большого количества аборигенов и нефтяников-вахтовиков. Предполагается, что до 18 марта свой голос отдадут свыше 20 тысяч человек.