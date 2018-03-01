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01 марта 2018
28 февраля 2018
20:33  01 марта 2018 0

На выборах президента в Югре уже проголосовало полторы тысячи человек. Ради этого избиркомовцы прыгают из вертолетов и ползают по снегу. ФОТО

Досрочное голосование аборигенов ХМАО на охотничьем хозяйстве Еловое. Выборы президента РФ 2018. Сургут, лес, территориальная избирательная комиссия, выборы, голосование, тайга, тик
Члены районных ТИКов иногда добираются до избирателей по несколько дней и ночуют у хантыФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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В Югре на досрочных выборах президентах России проголосовало почти полторы тысячи человек. Об этом «URA.RU» рассказал председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев.

По словам Корнеева, самый большой поток досрочно голосующих в избирательной комиссии ожидают ориентировочно 15 марта — в это время на месторождения заедут новые вахты, и нефтяники воспользуются правом заранее отдать голос в поддержку того или иного кандидата в президенты. Пока что в основном сотрудники ТИКов посещают стойбища аборигенов. Часто до избирателей приходится добираться на «Буранах» или вертолетах.

«Возле каждой избушки нет посадочных площадок. Вертолет опускается как можно ниже, члены комиссии выпрыгивают и ползут по снегу», — рассказал председатель теризбиркома Сургутского района Андрей Чижов. В четверг, 1 марта, в Сургутском районе избирательная комиссия посетила охотхозяйство «Еловое» — там проголосовало несколько семей ханты. В ТИКе отмечают, что большинство аборигенов, несмотря на жизнь в тайге, в курсе последних событий и всегда старается проголосовать.

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Избушки аборигенов на время превращаются в избирательные участки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Досрочное голосование стартовало 25 февраля. Как ранее сообщало «URA.RU», Югра является одним из лидеров в России по количеству участников таких выборов из-за большого количества аборигенов и нефтяников-вахтовиков. Предполагается, что до 18 марта свой голос отдадут свыше 20 тысяч человек.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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