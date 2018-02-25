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25 февраля 2018
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02:40  25 февраля 2018 0

В России стартовали досрочные выборы президента

День оленевода. Салехард, ЯНАО, ямал, янао, кмнс
Жители труднодоступных районов выберут президента России 25 февраляФото: Андрей Загумённов © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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В воскресенье, 25 февраля, в отдаленных и труднодоступных районах России, на полярных станциях и судах пройдут досрочные выборы президента. Голосование пройдет в 35 регионах, а участие в нем примут около 120 тысяч человек.

По словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, раньше времени выборы проводятся для вахтовиков, оленеводов, работников охотохозяйств, золотодобытчиков, работников маяков, местных жителей и военных. Для этого используются переносные опломбированные ящики. После голосования ящики опечатываются и открываются только при подсчете голосов после окончания выборов. Аналогичным образом кампания проводится на судах в море. В этом году такие будут проводиться в 10 регионах, пишет ТАСС.

Регионами-лидерами по количеству избирателей на досрочных выборах оказываются Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В 2004 году на 128,9 тысяч избирателей на Ямал пришлось 19,9 тысяч проголосовавших. В 2008-м — 29,4 тысячи из 187,7 тысяч досрочно проголосовавших граждан. На выборах 2012 года раньше времени избирательным правом воспользовались 323,2 тысяч человек, из которых 33 тысячи жителей Ямала и 22,4 тысячи — ХМАО.

Сергей Демин
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