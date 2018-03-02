02:35 02 марта 2018 9

Информацию о сексуальном насилии над детьми Анна Кузнецова передала главе СКР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова попросила главу Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить обращение жителя Челябинской области о том, что его сводный брат, который работал судьей, развратил его старшую дочь и домогался младшей.

Как сообщили порталу 74.ru в пресс-службе омбудсмена, о произошедшем стало известно из СМИ. По словам отца пострадавших детей, все началось в 2013 году. Тогда его сводный брат будучи судьей вступал в интимную связь с его старшей дочерью [сейчас ей 20 лет] и показывал ей порнографические фильмы. А чтобы та ничего не рассказывала, он якобы давал ей деньги, дарил подарки и водил на различные культурные мероприятия в Челябинске.

Кроме того, по словам отца, брат домогался и до его младшей дочери, которой до сих пор нет 18 лет. Об этом он сообщал в региональную приемную детского омбудсмена и правоохранителям, однако уголовное дело так и не было возбуждено.

«Конечно, всё, что касается детей, преступлений в отношении детей, максимально, тщательным образом должно быть расследовано и самое главное выстроены барьеры, чтобы они больше не повторились», — прокомментировала ситуацию Кузнецова телеканалу РЕН ТВ, отметив, что в ближайшее время разберется в ситуации.