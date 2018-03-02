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02 марта 2018
01 марта 2018
02:35  02 марта 2018 9

Новый сексуальный скандал в Челябинске: судью обвинили в домогательствах и сексуальном насилии над детьми брата

Заседание Межведомственной рабочей группы при Уполномоченном при Президенте России по правам ребенка. Москва, кузнецова анна
Информацию о сексуальном насилии над детьми Анна Кузнецова передала главе СКРФото: Владимир Андреев © URA.RU

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова попросила главу Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить обращение жителя Челябинской области о том, что его сводный брат, который работал судьей, развратил его старшую дочь и домогался младшей.

Как сообщили порталу 74.ru в пресс-службе омбудсмена, о произошедшем стало известно из СМИ. По словам отца пострадавших детей, все началось в 2013 году. Тогда его сводный брат будучи судьей вступал в интимную связь с его старшей дочерью [сейчас ей 20 лет] и показывал ей порнографические фильмы. А чтобы та ничего не рассказывала, он якобы давал ей деньги, дарил подарки и водил на различные культурные мероприятия в Челябинске.

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Кроме того, по словам отца, брат домогался и до его младшей дочери, которой до сих пор нет 18 лет. Об этом он сообщал в региональную приемную детского омбудсмена и правоохранителям, однако уголовное дело так и не было возбуждено.

«Конечно, всё, что касается детей, преступлений в отношении детей, максимально, тщательным образом должно быть расследовано и самое главное выстроены барьеры, чтобы они больше не повторились», — прокомментировала ситуацию Кузнецова телеканалу РЕН ТВ, отметив, что в ближайшее время разберется в ситуации.

Сергей Демин
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