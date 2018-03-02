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02 марта 2018
01 марта 2018
04:21  02 марта 2018 5

Россия предложила американцам придумать название для нового российского оружия

Выставка вооружений Russia Arms Expo-2013. RAE. Нижний Тагил, испытательный полигон, военная техника, ракета, выстрел
Новые виды оружия были представлены во время послания Владимира Путина Федеральному собраниюФото: Александр Мамаев © URA.RU

Посольство России в США предложило гражданам США поучаствовать в конкурсе по выбору названий для нового российского оружия. Сообщение с приглашением было опубликовано в Twitter дипмиссии.

«Примите участие в объявленном Владимиром Путиным конкурсе названий для новой крылатой ракеты глобального радиуса действия, беспилотного подводного аппарата и лазерного оружия», — говорится в посте.

Ранее, как напоминает RT, Минобороны России предложило жителям страны дать название новейшему виду оружия. Специально для этого на сайте военного ведомства была создана соответствующая страница. В списке —боевой лазерный комплекс, беспилотный подводный аппарат и крылатая ракета с ядерными энергетическими установками.

Сергей Демин
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