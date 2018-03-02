Россия предложила американцам придумать название для нового российского оружия

04:21 02 марта 2018 5

Новые виды оружия были представлены во время послания Владимира Путина Федеральному собранию Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Посольство России в США предложило гражданам США поучаствовать в конкурсе по выбору названий для нового российского оружия. Сообщение с приглашением было опубликовано в Twitter дипмиссии.

«Примите участие в объявленном Владимиром Путиным конкурсе названий для новой крылатой ракеты глобального радиуса действия, беспилотного подводного аппарата и лазерного оружия», — говорится в посте.

Ранее, как напоминает RT, Минобороны России предложило жителям страны дать название новейшему виду оружия. Специально для этого на сайте военного ведомства была создана соответствующая страница. В списке —боевой лазерный комплекс, беспилотный подводный аппарат и крылатая ракета с ядерными энергетическими установками.