{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Все ради станции под «Гринвичем»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,43
Динамика за 2 недели
Евро 68,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 марта 2018
01 марта 2018
08:31  02 марта 2018 0

Легкоатлетка Ласицкене рассказала о неприятных ощущениях из-за отсутствия российского гимна

Ласицкене стало «не по себе» во время звучания гимна Международной ассоциации легкоатлетических федераций вместо российскогоФото: Мария Ласицкене, «Инстаграм»

Российская спортсменка Мария Ласицкене, накануне одержавшая победу на зимнем чемпионате мира по легкой атлетике в Бирмингеме, рассказала о неприятных чувствах от невозможности услышать национальный гимн на соревнованиях. Во время ее награждения звучал гимн Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

«Мне было также не по себе, как в августе прошлого года в Лондоне», — сказала прыгунья в высоту Мария Ласицкене, чьи слова приводит портал Life.ru. Однако, по собственному признанию, она была готова к этому, хотя неприятного осадка избежать не удалось. «Уверена, что когда-нибудь нам дадут полностью прочувствовать свои победы на чемпионатах мира», — тем не менее, спортсменка не теряет оптимизма и ждет возможности получать награды уже под звуки российского гимна, когда период отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики закончится. Отметим, что ранее легкоатлетка призывала сборную России не думать о политике и на зимних Играх-2018. «К сожалению, мы живем в такое время, когда мир сходит с ума. Люди думают, что могут вершить наши судьбы, но спортсмены должны справиться», — цитировало ее «Федеральное агентство новостей».

Победа в английском Бирмингеме стала для Ласицкене уже 38-й подряд. Золотую медаль в прыжках в высоту на чемпионате мира в Бирмингеме также завоевал 20-летний россиянин Данил Лысенко, сообщают «Известия». Ему покорилась планка на высоте 2,36 метров.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров