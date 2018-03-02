Легкоатлетка Ласицкене рассказала о неприятных ощущениях из-за отсутствия российского гимна

08:31 02 марта 2018 0

Ласицкене стало «не по себе» во время звучания гимна Международной ассоциации легкоатлетических федераций вместо российского Фото: Мария Ласицкене, «Инстаграм»

Российская спортсменка Мария Ласицкене, накануне одержавшая победу на зимнем чемпионате мира по легкой атлетике в Бирмингеме, рассказала о неприятных чувствах от невозможности услышать национальный гимн на соревнованиях. Во время ее награждения звучал гимн Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

«Мне было также не по себе, как в августе прошлого года в Лондоне», — сказала прыгунья в высоту Мария Ласицкене, чьи слова приводит портал Life.ru. Однако, по собственному признанию, она была готова к этому, хотя неприятного осадка избежать не удалось. «Уверена, что когда-нибудь нам дадут полностью прочувствовать свои победы на чемпионатах мира», — тем не менее, спортсменка не теряет оптимизма и ждет возможности получать награды уже под звуки российского гимна, когда период отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики закончится. Отметим, что ранее легкоатлетка призывала сборную России не думать о политике и на зимних Играх-2018. «К сожалению, мы живем в такое время, когда мир сходит с ума. Люди думают, что могут вершить наши судьбы, но спортсмены должны справиться», — цитировало ее «Федеральное агентство новостей».

Победа в английском Бирмингеме стала для Ласицкене уже 38-й подряд. Золотую медаль в прыжках в высоту на чемпионате мира в Бирмингеме также завоевал 20-летний россиянин Данил Лысенко, сообщают «Известия». Ему покорилась планка на высоте 2,36 метров.