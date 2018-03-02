09:06 02 марта 2018 1

Ни один представитель компании BMW не анонсировал модель X6 Фото: Александр Константинов © URA.RU

Представители компании «BMW Group Россия» объяснили, почему российским спортсменам, участникам Олимпийских игр 2018 года, завоевавшим золотые медали, не подарили BMW X6. Выяснилось, что информация о том, что золотым призерам Олимпиады подарят именно эти модели, не соответствовала действительности.

«Призеры Олимпийских игр в Пхенчхане получили модели BMW X5 xDrive30d (золото), BMW X4 xDrive30d (серебро) и BMW X4 xDrive20d (бронза)», — цитирует «Федеральное агентство новостей» слова представителей пресс-службы «BMW Group Россия». По их словам, ни один представитель компании не анонсировал модель X6 в качестве награды за олимпийское «золото».

Ранее руководитель федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков говорил, что спортсмены, завоевавшие золотые медали, не получили положенные им автомобили, отмечает argumenti.ru. «На самом деле они получили X5 и X4. X6 я там не видел», — приводит слова Горшкова «Утро.ру». Однако представители Фонда поддержки олимпийцев России пояснили, что так все и было изначально задумано. По их словам, спортсменам вручили ключи от тех марок, которые им полагались.

В свою очередь, фигуристка Екатерина Боброва, которая в паре с Дмитрием Соловьевым, завоевала «серебро» Игр-2018, заявила, что полученный ей автомобиль BMW X4 продаст ради благотворительных целей. Кроме того, во время церемонии вручения автомобиля ключи от ее авто долго не могли найти, напоминает «Национальная служба новостей».