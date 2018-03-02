14:30 02 марта 2018 6

Швиндту и Якобу обидно — их в рабочую группу по единой карте свердловчанина не включили Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Е-карта», которой екатеринбуржцы последние 9 лет оплачивают проезд в общественном транспорте, может исчезнуть к концу 2018 года. Произойдет это, по мнению отдельных чиновников городской и областной администраций, в случае успешной реализации проекта «Единой карты социальных услуг» (ЕКСУ).

«Изначально система Е-карты разрабатывалась с учетом ее интеграции в любой возможный федеральный или субъектовый проект. Так что проблем с ее включением в единую карту не будет. Но нельзя исключать, что Е-карта в случае удовлетворения всех требований техзадания станет основой единой карты», — объяснил директор департамента информационной политики региона Александр Иванов, во время внедрения Е-карты работавший в мэрии уральской столицы.

Высокопоставленный коллега Иванова, работавший на администрацию в то же время, также уверен: «В идеале единая карта должна поглотить Е-карту. Иметь в активе два пластика невыгодно, а для города увеличение оборота по Е-карте за счет выхода в область будет только в плюс».

У администрации Екатеринбурга, впрочем, несколько иной взгляд на тему взаимной интеграции. «Пока нет детальной информации, для чего карта вводится. Поэтому на текущий момент можем утверждать, что Е-карта останется», — уточнил пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов. Его высокопоставленные коллеги уточняют, что руководство мэрии несколько обижено на областную администрацию, поскольку ни один ее представитель не попал в рабочую группу по проекту.

Организацией рабочей группы по проекту «ЕКСУ» по поручению губернатора Евгения Куйвашева занимался замминистра энергетики и ЖКХ Сергей Гайда. В случае успешной реализации ему обещано кресло министра социальной политики вместо Андрея Злоказова.

Правда, пока движению проекта препятствует интересная бюрократическая ловушка. Согласно поручению губернатора Сергей Гайда обязан регулярно информировать главу региона и его первых заместителей Алексея Орлова и Владимира Тунгусова о ходе выполнения работ. Регламент правительства, однако, не позволяет ему направлять какие бы то ни было документы не через своих непосредственных руководителей — министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова или курирующего вице-губернатора Сергея Швиндта.

Оба чиновника от хозяйственного блока в рабочую группу по «ЕКСУ» не включены — проектом всецело занимается минсоцполитики, но, поскольку Гайда не подчиняется ни министру Злоказову, ни курирующему его вице-губернатору Павлу Крекову, подписывать его документы последние также не спешат. Вся эта бюрократическая казуистика привела к тому, что проект пока так и не сдвинулся с мертвой точки, но как-то объясняться с общественностью по этому поводу сам Сергей Гайда пока не готов.