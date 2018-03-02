Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин единственный из мэров ХМАО вошел в компанию югорских VIP, побывавших на послании президента России Владимира Путина. В отличие от своих спутников, градоначальник административного центра ХМАО впервые воочию заслушал речь главы государства. Ряшин попал в список приглашенных гостей благодаря членству в президентском кадровом резерве. Об этом в четверг, 1 марта, сообщил «URA.RU» пресс-секретарь главы Наталья Корчагина.
Снимок, на котором Максим Ряшин запечатлен в компании губернатора Натальи Комаровой, спикера парламента Бориса Хохрякова, депутатов Госдумы Александра Сидорова и Леонида Симановского, выложил в Instagram сенатор Эдуард Исаков. Член Совфеда в своем посте также рассказал о своих впечатлениях о послании.
«Люди — главная ценность государства. Вот главный тезис ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. И мне важно было услышать, что в стране продолжается масштабная поддержка материнства, пожилых граждан, молодых семей и людей с инвалидностью», — пишет Исаков.
Узнать мнение Максима Ряшина на момент подготовки материала не удалось — глава Ханты-Мансийска планирует изложить свои впечатления позже, по возвращении домой. Ряшин был включен в президентский кадровый резерв в 2016 году. Считается, что нахождение в резерве положительно сказывается на дальнейших карьерных перспективах его членов. Представители президентского пула получают назначения в Совет Федерации, избираются в Госдуму, становятся федеральными министрами, губернаторами, градоначальниками.