В Перми откроется новый спортобъект за 190 млн рублей, на который «скинулся» уральский миллиардер

Ледовая арена в Губахе Пермского края примет первых спортсменов уже в новом учебном году. Губернатор Максим Решетников проинспектировал ход строительства объекта сегодня, 2 марта, в рамках рабочей поездки в районы Кизеловского угольного бассейна.
В настоящее время работы выполнены на 30%, подведены инженерные коммуникации, рассказали «URA.RU» в департаменте пресс-службы администрации губернатора. Планируется, что арена разместит не только каток, но и зал физподготовки, подсобные помещения, а также пункт проката коньков. У спорткомплекса организуют парковку на 100 машин, сама ледовая арена сможет вместить порядка 50 спортсменов и 300 зрителей.
«Это важный для Губахи и Пермского края в целом объект спортивной инфраструктуры. Здесь занимается хоккейная школа, воспитанники которой не раз становились чемпионами. И важно вместе с фундаментом ледовой арены заложить и фундамент наших будущих побед», — отметил Решетников.
В реализацию проекта вложили порядка 190 млн рублей. Большая часть (150 млн рублей) инвестирована Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, еще 40 млн рублей направили из бюджетов края и муниципалитета. Инициатором строительства ледовой арены стал воспитанник губахинской хоккейной школы Евгений Кетов.