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02 марта 2018
01 марта 2018
Главные новости Курганской области
17:42  02 марта 2018 1

Елена Темникова рассказала, как ей проломили череп в Кургане. ВИДЕО

Концерт в Лужниках в День народного единства. Москва, темникова елена
Несмотря на позднее время прогулки, Елене не удалось избежать внимания поклонников (фото из архива)Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Елена Темникова прогулялась по Кургану после сольного концерта, который состоялся в местной филармонии 28 февраля. Видеозапись путешествия с историями из детства появилась в официальной группе певицы «ВКонтакте».

Елена призналась, что не планировала оставаться в Кургане после выступления, но перепутала время отправления поезда, поэтому выдалась пара свободных часов. Певица показала поклонникам родной двор и удивилась, что горка, качели и лавочки совсем не изменились. «Выглядит все так, как и было, просто в моих воспоминаниях все более цветное», — заметила Темникова. Родные места она часто видит во сне, хотя воспоминания порой болезненные — именно здесь ей «сломали череп».

Как говорит певица, не пакостить ее научила качель во дворе. «Она была тяжелая и качалась очень мощно и медленно. Это была любимая качель. Мы дети были, здесь качался мальчик, пролетал, и я ему сдернула шорты, чуть-чуть, просто типа прикол. Все смеются, и я такая довольная иду, как король, царь во дворце», — рассказала Елена. Затем, по ее словам, последовал удар качелью в лицо, будущая звезда отлетела на несколько метров. «Ровно пол-лица почернело, отекло, синяки, гематомы. А половина лица — вообще суперкрасотка. Когда я в сентябре пришла в школу, я очень стеснялась и ходила одну сторону закрыв волосами, хотя все уже было почти нормально, остались легкие синяки. Больше я никогда не шалила», — вспоминает Темникова.

В Кургане она также побывала на крыльце школы №38, в которой училась в детстве, внутрь не удалось попасть из-за позднего времени. Певица потребовала у города обратить внимание на состояние учебного заведения. «Желаю своей школе любимой ремонта, печально видеть, как погибает школа внешне», — расстроилась звезда.

Вера Чернышева
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